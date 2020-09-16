Лукашенко заявил, что Россия выделила Белоруссии кредит по его настоянию

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Россия выделила Белоруссии кредит на $1,5 миллиарда из которых млрд пойдёт на рефинансирование долга республики перед РФ. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.

Как сообщает РИА Новости, Лукашенко на встрече с политическим активом страны заявил, что сам настоял на решении просить кредит у России.

И премьер, и министр финансов мне предложили выплатить этот кредит — в этом году мы миллиард должны были им (российской стороне — NEWS.ru) по старому нашему долгу вернуть, — цитирует его агентство.

Лукашенко добавил, что Белоруссия готова была вернуть кредит, но решила рефинансировать его. По его словам, выплата перенесена под приземлённые проценты.

Как писал NEWS.ru, Россия предоставит Белоруссии государственный кредит в $1,5 млрд.