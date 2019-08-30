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Музыкант Юрий Лоза по случаю Дня знаний не стал выкладывать в соцсетях снимки из школы. Артист объяснил это тем, что не может вспомнить достойного публикации события из тех лет, поскольку он «ничего не взорвал и не поджёг».

В преддверии первого сентября появилось много публикаций, в которых пользователи сетей рассказывают о своих школьных днях, а также выкладывают соответствующие фотографии. Хотел было подключиться, но вдруг с сожалением понял, что не только не помню имени своей первой учительницы, а вообще ни одного из имён своих учителей. Мало того, не помню ни одного эпизода, достойного упоминания — я ничего не взорвал и не поджёг, — написал Лоза в Facebook .

При этом музыкант вспомнил, что «не был паинькой» и «неоднократно вызывался в кабинет директора по разным негативным поводам». Также Лоза сообщил, что в те годы он играл в футбол и был чемпионом школы по шахматам.

Однако это нигде не отображено, а из всех фотографий сохранилась только общая выпускная, но она вряд ли поможет в раскрытии характеров — там все с каменными лицами и смотрят в камеру, — добавил Юрий Лоза.

В завершение поста он объявил, что начинает писать мемуары, чтобы «придумать себе детство и юность, а потом выложить всё это в Сеть».

Как писал News.ru, ранее глава Минпросвещения Ольга Васильева поздравила школьников с Днём знаний.