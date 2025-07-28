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28 июля 2025 в 20:18

Лосось под облаком! Нежная и простая в приготовлении запеканка! Хит на ужин

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Запеканка из лосося с овощами — полезное удовольствие без хлопот. Когда хочется и вкусно, и полезно, эта нежная запеканка с лососем станет идеальным решением. Сочная рыба, хрустящая брокколи и мягкий картофель под воздушной йогуртовой шубкой — сочетание, которое покорит даже тех, кто обычно равнодушен к рыбным блюдам. А легкий аромат карри придаст обычным ингредиентам изысканную нотку. Это блюдо отлично подойдет для семейного ужина или даже для праздничного стола — выглядит аппетитно, готовится просто, а пользы — море!

Филе лосося (500 г) нарежьте кубиками, посолите и слегка сбрызните лимонным соком. Брокколи разберите на соцветия, картофель нарежьте тонкими кружочками. Форму для запекания смажьте смесью оливкового и сливочного масла. Выложите слоями: картофель, затем брокколи и лосось. Взбейте йогурт с яичным белком, добавьте щепотку карри и немного соли. Полейте этой смесью овощи с рыбой. Запекайте 25–30 минут при 180 °C до золотистой корочки. Дайте немного остыть перед подачей — так запеканка лучше сохранит форму.

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запеканки
лосось
рыба
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
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