Ло-мейн по-домашнему: когда Китай ближе, чем кажется!

Ло-мейн по-домашнему: когда Китай ближе, чем кажется!

Знакомьтесь — ло-мейн, блюдо, которое покорило мир своей простотой и насыщенным вкусом. Всего 20 минут — и перед вами ароматный ужин в лучших традициях азиатской кухни.

Этот рецепт — мой любимый вариант с курицей и овощами. Лапша получается нежной, мясо — сочным, а овощи хрустят так аппетитно!

Ингредиенты

Куриное филе (300–500 г)

Яичная лапша (200 г)

Сладкий перец (2–3 шт.)

Морковь (1/2 шт.)

Зелёный лук (3–4 шт.)

Имбирь (5 см)

Чеснок (1 зубчик)

Соевый соус (2–3 ст. л.)

Соус чили (1–2 ч. л.)

Крахмал (1 ст. л.)

Кунжутное масло

Курицу маринуем в смеси соевого соуса, чили и крахмала — это сделает ее невероятно нежной. Лапшу отвариваем до полуготовности. На раскаленной сковороде обжариваем курицу с имбирем, чесноком и перцем, добавляем овощи. Соединяем с лапшой, заправляем соевым соусом и кунжутным маслом. Подаем, посыпав зелёным луком, — просто, быстро и очень вкусно!

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