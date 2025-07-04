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04 июля 2025 в 09:19

Ло-мейн по-домашнему: когда Китай ближе, чем кажется!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Знакомьтесь — ло-мейн, блюдо, которое покорило мир своей простотой и насыщенным вкусом. Всего 20 минут — и перед вами ароматный ужин в лучших традициях азиатской кухни.

Этот рецепт — мой любимый вариант с курицей и овощами. Лапша получается нежной, мясо — сочным, а овощи хрустят так аппетитно!

Ингредиенты

  • Куриное филе (300–500 г)
  • Яичная лапша (200 г)
  • Сладкий перец (2–3 шт.)
  • Морковь (1/2 шт.)
  • Зелёный лук (3–4 шт.)
  • Имбирь (5 см)
  • Чеснок (1 зубчик)
  • Соевый соус (2–3 ст. л.)
  • Соус чили (1–2 ч. л.)
  • Крахмал (1 ст. л.)
  • Кунжутное масло

Курицу маринуем в смеси соевого соуса, чили и крахмала — это сделает ее невероятно нежной. Лапшу отвариваем до полуготовности. На раскаленной сковороде обжариваем курицу с имбирем, чесноком и перцем, добавляем овощи. Соединяем с лапшой, заправляем соевым соусом и кунжутным маслом. Подаем, посыпав зелёным луком, — просто, быстро и очень вкусно!

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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