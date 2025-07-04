Ло-мейн по-домашнему: когда Китай ближе, чем кажется!

Знакомьтесь — ло-мейн, блюдо, которое покорило мир своей простотой и насыщенным вкусом. Всего 20 минут — и перед вами ароматный ужин в лучших традициях азиатской кухни.
Этот рецепт — мой любимый вариант с курицей и овощами. Лапша получается нежной, мясо — сочным, а овощи хрустят так аппетитно!
Ингредиенты
- Куриное филе (300–500 г)
- Яичная лапша (200 г)
- Сладкий перец (2–3 шт.)
- Морковь (1/2 шт.)
- Зелёный лук (3–4 шт.)
- Имбирь (5 см)
- Чеснок (1 зубчик)
- Соевый соус (2–3 ст. л.)
- Соус чили (1–2 ч. л.)
- Крахмал (1 ст. л.)
- Кунжутное масло
Курицу маринуем в смеси соевого соуса, чили и крахмала — это сделает ее невероятно нежной. Лапшу отвариваем до полуготовности. На раскаленной сковороде обжариваем курицу с имбирем, чесноком и перцем, добавляем овощи. Соединяем с лапшой, заправляем соевым соусом и кунжутным маслом. Подаем, посыпав зелёным луком, — просто, быстро и очень вкусно!
Мечтаете сохранить летнюю свежесть огурцов до зимы? Этот рецепт маринования без стерилизации позволит наслаждаться хрустящими огурчиками, будто только что с грядки. Секрет — в особой заливке, которая сохраняет натуральный вкус и аромат.