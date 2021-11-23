Лидер «Справедливой России» заявил, что среди её членов нет антиваксеров

Председатель «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов вслед за КПРФ ответил на открытое письмо главврачей 11 ковидных больниц. По его словам, среди членов фракции нет противников вакцинации и все они сделали прививку или переболели коронавирусом. Об этом он сообщил в заявлении, поступившем в редакцию NEWS.ru.

Миронов предположил, что составитель текста открытого письма внёс туда заведомо ложные сведения относительно его позиции по вакцинации, поставив в неловкое положение людей, которые сочли возможным его подписать. Он добавил, что провёл десятки встреч не только с врачами и медработниками, но и с разработчиками вакцин, а также с представителями сообществ пациентов и всегда считал, что вакцинация необходима для победы над пандемией.

Другое дело, что я и мои коллеги всегда выступали против того, как ведётся кампания по вакцинации, какими методами. Как насаждается неприязнь, конфликт, как людей сталкивают лбами и незаконно лишают самых насущных и законных прав. Мы настаиваем на осознанной и добровольной вакцинации, мы критиковали и будем критиковать различные формы принуждения <...>, какими бы благими намерениями это ни пытались оправдать, — подчеркнул глава партии.

Ранее сообщалось, что главврачи 11 больниц России предложили противникам вакцинации лично посетить ковидные отделения, морги и «красные зоны». Обращение адресовано как простым гражданам, так и публичным личностям, в том числе лидеру КПРФ Геннадию Зюганову, актрисе Марии Шукшиной и певцу Юрию Лозе.

Среди тех, кому адресовано письмо, также упоминается лидер «Справедливой России» Сергей Миронов, вице-спикер Госдумы Пётр Толстой, политолог Сергей Кургинян, певица Наталья Ветлицкая, телеведущий Оскар Кучера и музыкант Константин Кинчев. После этого депутат Госдумы, пресс-секретарь компартии Александр Ющенко заявил, что глава КПРФ Геннадий Зюганов не является противником вакцинации от коронавируса и сам прививался дважды.