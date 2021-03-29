Льготникам рассказали о субсидиях, которые придётся вернуть

https://static.news.ru/photo/0179b122-3f4e-11eb-9450-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Россиянам, которые получали субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ), начислили лишние средства. Причиной стало автоматическое продление сроков получения поддержки. И теперь им необходимо будет вернуть средства.

Как рассказала адвокат Екатерина Тютюнникова в беседе с РИА «Недвижимость», право на субсидии имеют люди, у которых ежемесячно на квартплату уходит больше определённой доли дохода. Из-за пандемии многим из них начислили лишние деньги на эти цели, не запросив документы, которые подтверждают права на эти выплаты.

По общим правилам субсидии на оплату ЖКУ предоставлялись на шесть месяцев. После истечения этого срока заявитель должен был представить документы об отсутствии задолженностей и подтвердить уровень дохода семьи, — сказала Тютюнникова.

При этом, если право на оплату коммуналки истекало с октября по 1 апреля текущего года, то субсидии автоматически продлевались ещё на шесть месяцев.

Со следующего месяца всё вернётся на круги своя, и граждане снова начнут подтверждать необходимость льготы для них. Уполномоченные органы произведут перерасчет тем, кому субсидии были автоматически продлены в период пандемии, когда россияне снова обратятся за деньгами.

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