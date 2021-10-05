Левада-Центр выяснил, сколько россиян голосовали за «Единую Россию»

Только 38% россиян рассказали, что на прошедших выборах в Государственную думу голосовали за «Единую Россию», следует из результатов опроса, проведённого Левада-Центром (признан властями РФ иноагентом). За ближайшего лидера партии власти, КПРФ, голос отдали 24% респондентов.

При этом по итогам прошедших в сентябре выборов депутатов Госдумы, по официальной информации ЦИК, «Единая Россия» по партийным спискам получила 49,82% голосов. Так как её кандидаты также выиграли в 198 одномандатных округах, то партия обеспечила себе сохранение конституционного большинства.

Большинство респондентов (55%) отдали голос в последний день голосования, в то время как на голосованию по поправкам в Конституцию, где также можно было посетить участок в течение трёх дней, большинство избирателей (60%) участвовали в выборах заранее.

Всего на выборы ходили 55% респондентов, что больше, чем в 2016 году (51%), но меньше, чем в 2011 году (70%). Среди тех, кто не ходил, большинство (21%) заявили, что не верят никому из политиков. При этом 94% россиян не сталкивались с принуждением принять участие в голосовании (в 2016 году таких было только 78%, а в 2011 — 73%).

Независимый электоральный аналитик, математик Сергей Шпилькин ранее опубликовал исследование, согласно которому примерно 50% голосов за «Единую Россию» можно назвать аномальными. Эксперт считает, что это может свидетельствовать о фальсификациях.