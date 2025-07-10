Летний салат с хлебом и помидорами! Невероятная вкуснятина из 4 продуктов

Летний салат с хлебом и помидорами! Невероятная вкуснятина из 4 продуктов

Летний салат с хлебом и помидорами! Невероятная вкуснятина из 4 продуктов! Этот салат — настоящая летняя находка, особенно если использовать сочные помидоры черри и ароматный бородинский хлеб. Его главное преимущество — простота и взрыв вкуса: хрустящие гренки, тёплая чесночная заправка и мягкий сыр идеально сочетаются в каждой вилке.

Ингредиенты

Помидоры черри – 600 г

Адыгейский сыр – 200 г

Бородинский хлеб или батон – 100–140 г

Укроп – 1 пучок небольшой

Чеснок – 2 зубчика

Подсолнечное масло нерафинированное – 60 мл

Соль – по вкусу

Перец черный – по вкусу

Приготовление

Нарежьте хлеб и сыр кубиками по 2 см. Укроп и чеснок мелко порубите, смешайте с маслом и солью. Половиной смеси полейте хлеб. Если используете батон, то нужно порезать на кубики и подсушить. Черри разрежьте пополам или на четвертинки. Смешайте все ингредиенты с оставшейся заправкой. Дайте настояться 5 мин.

Можно экспериментировать с сырами, добавлять бри, камамбер или даже козий — салат от этого станет только интереснее.

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