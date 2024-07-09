Lenta.ru: у Леонида Каневского обнаружили опухоль

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Леонид Каневский

Lenta.ru сообщает, что у актера и телеведущего Леонида Каневского нашли злокачественную опухоль. По данным издания, новообразование удалять не будут, поскольку оно не угрожает здоровью 85-летнего артиста.

Как отмечают журналисты, в последние годы Каневский испытывал боли в области малого таза, в итоге врачи обнаружили подозрительную опухоль. Издание пишет, что ситуацию осложняют проблемы с ногами у телеведущего, поэтому решено не оперировать его.

Ранее появилась информация, что телеведущего Отара Кушанашвили госпитализировали в подмосковном Красногорске. Журналиста экстренно прооперировали. 53-летний шоумен обратился к врачам из-за болей в области живота.

Позже журналист назвал происходящее с ним «бесконечным днем битвы за выживание». При этом он призвал людей не пренебрегать посещением врача в случае подозрительных симптомов. По его словам, беспечность привела к тому, что сейчас он очень медленно восстанавливается.

Племянница Кушанашвили Луиза заявила, что попавшему в больницу шоумену помогали певцы Сосо Павлиашвили и Валерий Меладзе, а также телеведущий Табриз Шахиди. По словам девушки, певец Николай Басков нашел для ее дяди врачей и помог большой суммой денег.

Луиза поблагодарила всех, кто помогал Кушанашвили после госпитализации. Она подтвердила, что лечением журналиста займется академик РАН Иван Стилиди.