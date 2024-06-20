Lomovka: Отар Кушанашвили госпитализирован

Фото: Edgar Breshchanov/Global Look Press

Отар Кушанашвили

Telegram-канал Lomovka сообщает, что Отар Кушанашвили госпитализирован в подмосковном Красногорске. Уточняется, что журналиста экстренно прооперировали.

Источник сообщает, что 53-летний Кушанашвили обратился к врачам из-за болей в области живота. По данным Lomovka, шоумену потребовалась дорогостоящая операция, сейчас журналист восстанавливается.

Ранее Кушанашвили с иронией высказался о внешности российских певиц Надежды Бабкиной и Маши Распутиной, увлекающихся пластической хирургией. По его словам, после того как он увидел звезд без макияжа, ему «ничего не страшно».

До этого Кушанашвили назвал звезду «Слова пацана» Никиту Кологривого дураком. Он подчеркнул, что, когда в его жизни случались инциденты, подобные тому, что произошел с Кологривым в баре Новосибирска, он уже на следующий день извинялся и пытался загладить вину. По мнению шоумена, Кологривый ведет себя крайне неправильно.

Также Кушанашвили выступил в поддержку певицы Лолиты Милявской на фоне отмены ее концертов. По его словам, до участия в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой исполнительница многие годы трудилась на сцене и радовала народ.