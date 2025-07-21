Ленивая жена одобряет — запеканка из пельменей за 10 минут

Запеканка «Ленивая жена» идеально подойдет тем, кто хочет вкусно накормить близких без долгих приготовлений. Всего 10 минут вашего времени — и сытное блюдо готовится само в духовке. Замороженные пельмени, румяный сыр, нежная яично-сметанная заливка и ароматная зелень — минимум усилий, максимум вкуса.

Ингредиенты на 4 порции

Пельмени замороженные — 800 г

Лук репчатый — 150–200 г (1–2 шт.)

Сыр твердый — 100 г

Яйца куриные — 4 шт.

Майонез или сметана — 250 г

Соль — 1–2 ч. ложки

Черный молотый перец — по вкусу

Зелень — по вкусу

Как приготовить

Включите духовку и разогрейте до 200–220°C. Лук очистите, нарежьте кубиками и обжарьте на сковороде с маслом до золотистого цвета. Форму для запекания смажьте маслом и слегка прогрейте в духовке, чтобы пельмени не прилипли. Выложите замороженные пельмени в форму ровным слоем, посолите и поперчите. Сверху распределите обжаренный лук. В миске взбейте яйца с майонезом или сметаной, добавив соль и перец. Залейте пельмени яично-майонезной смесью. Натертый сыр выложите сверху. Поставьте форму в духовку на среднюю полку и выпекайте около 40 минут. Готовую запеканку украсьте рубленой зеленью и подавайте к столу горячей.

Эта запеканка — отличный вариант для ужина в будний день. Быстро, сытно и без хлопот. Попробуйте, и вы удивитесь, насколько вкусным может быть простой рецепт.

Дорогие мои, сегодня хочу поделиться с вами рецептом необычного паштета, который стал настоящим открытием в моей кулинарной практике. Сочетание нежной куриной печени и питательной чечевицы создает потрясающий вкус, который никого не оставит равнодушным!