Ленивая жена одобряет — запеканка из пельменей за 10 минут

Запеканка «Ленивая жена» идеально подойдет тем, кто хочет вкусно накормить близких без долгих приготовлений. Всего 10 минут вашего времени — и сытное блюдо готовится само в духовке. Замороженные пельмени, румяный сыр, нежная яично-сметанная заливка и ароматная зелень — минимум усилий, максимум вкуса.
Ингредиенты на 4 порции
- Пельмени замороженные — 800 г
- Лук репчатый — 150–200 г (1–2 шт.)
- Сыр твердый — 100 г
- Яйца куриные — 4 шт.
- Майонез или сметана — 250 г
- Соль — 1–2 ч. ложки
- Черный молотый перец — по вкусу
- Зелень — по вкусу
Как приготовить
- Включите духовку и разогрейте до 200–220°C.
- Лук очистите, нарежьте кубиками и обжарьте на сковороде с маслом до золотистого цвета.
- Форму для запекания смажьте маслом и слегка прогрейте в духовке, чтобы пельмени не прилипли.
- Выложите замороженные пельмени в форму ровным слоем, посолите и поперчите.
- Сверху распределите обжаренный лук.
- В миске взбейте яйца с майонезом или сметаной, добавив соль и перец.
- Залейте пельмени яично-майонезной смесью.
- Натертый сыр выложите сверху.
- Поставьте форму в духовку на среднюю полку и выпекайте около 40 минут.
- Готовую запеканку украсьте рубленой зеленью и подавайте к столу горячей.
Эта запеканка — отличный вариант для ужина в будний день. Быстро, сытно и без хлопот. Попробуйте, и вы удивитесь, насколько вкусным может быть простой рецепт.
Дорогие мои, сегодня хочу поделиться с вами рецептом необычного паштета, который стал настоящим открытием в моей кулинарной практике. Сочетание нежной куриной печени и питательной чечевицы создает потрясающий вкус, который никого не оставит равнодушным!