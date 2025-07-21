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21 июля 2025 в 14:01

Ленивая жена одобряет — запеканка из пельменей за 10 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Запеканка «Ленивая жена» идеально подойдет тем, кто хочет вкусно накормить близких без долгих приготовлений. Всего 10 минут вашего времени — и сытное блюдо готовится само в духовке. Замороженные пельмени, румяный сыр, нежная яично-сметанная заливка и ароматная зелень — минимум усилий, максимум вкуса.

Ингредиенты на 4 порции

  • Пельмени замороженные — 800 г
  • Лук репчатый — 150–200 г (1–2 шт.)
  • Сыр твердый — 100 г
  • Яйца куриные — 4 шт.
  • Майонез или сметана — 250 г
  • Соль — 1–2 ч. ложки
  • Черный молотый перец — по вкусу
  • Зелень — по вкусу

Как приготовить

  1. Включите духовку и разогрейте до 200–220°C.
  2. Лук очистите, нарежьте кубиками и обжарьте на сковороде с маслом до золотистого цвета.
  3. Форму для запекания смажьте маслом и слегка прогрейте в духовке, чтобы пельмени не прилипли.
  4. Выложите замороженные пельмени в форму ровным слоем, посолите и поперчите.
  5. Сверху распределите обжаренный лук.
  6. В миске взбейте яйца с майонезом или сметаной, добавив соль и перец.
  7. Залейте пельмени яично-майонезной смесью.
  8. Натертый сыр выложите сверху.
  9. Поставьте форму в духовку на среднюю полку и выпекайте около 40 минут.
  10. Готовую запеканку украсьте рубленой зеленью и подавайте к столу горячей.

Эта запеканка — отличный вариант для ужина в будний день. Быстро, сытно и без хлопот. Попробуйте, и вы удивитесь, насколько вкусным может быть простой рецепт.

Дорогие мои, сегодня хочу поделиться с вами рецептом необычного паштета, который стал настоящим открытием в моей кулинарной практике. Сочетание нежной куриной печени и питательной чечевицы создает потрясающий вкус, который никого не оставит равнодушным!

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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