Лазанья с мясом — попробуй сам, это проще, чем кажется, и очень вкусно!

Лазанья с мясом — попробуй сам, это проще, чем кажется, и очень вкусно!

Полный пошаговый рецепт классической лазаньи с соусами и мясным фаршем — готовит даже новичок.

Ингредиенты

Листы для лазаньи — 400 г

Говяжий фарш — 700 г

Лук репчатый — 1 шт.

Чеснок — 3 зубчика

Морковь — 2 шт.

Сельдерей (стебли) — 3 шт.

Болгарский перец — 1 шт.

Помидоры — 500 г

Петрушка — по вкусу

Оливковое масло — для жарки

Молоко — 1 л

Сливочное масло — 100 г

Мука — 100 г

Соль, перец — по вкусу

Пищевая ценность на 100 г

Калорийность — 169 ккал

Белки — 7 г

Жиры — 9 г

Углеводы — 16 г

Пошаговый рецепт

Подготовьте все ингредиенты. Сделайте крестообразные надрезы на помидорах и обдайте кипятком 15–20 секунд, затем остудите. Мелко нарежьте лук и чеснок, обжарьте на оливковом масле до мягкости (около 10 минут). Натрите морковь и добавьте к луку, готовьте еще 7–10 минут. Добавьте говяжий фарш, размешайте и жарьте 20 минут на среднем огне. Нарежьте сельдерей и болгарский перец кубиками, добавьте к фаршу и овощам, перемешайте. Измельчите помидоры в пюре и добавьте в сковороду, посолите, поперчите, тушите 5–7 минут. Добавьте мелко нарубленную петрушку, перемешайте и снимите с огня. Приготовьте соус бешамель: растопите сливочное масло, добавьте муку и быстро перемешайте. Постепенно вливайте молоко, постоянно помешивая, доведите до густоты сметаны, снимите с огня. Отварите или подготовьте листы лазаньи согласно инструкции на упаковке, дайте им остыть. В форму для запекания выкладывайте слоями: листы лазаньи, мясная начинка, бешамель, тертый сыр. Повторяйте слои до окончания ингредиентов, завершая листами с соусом. Запекайте при 180 °C 40 минут. Посыпьте лазанью тертым пармезаном и верните в духовку на 10 минут. Дайте блюду немного остыть и подавайте к столу.

Этот рецепт лазаньи отлично подходит для домашнего ужина и впечатлит даже гостей. Попробуйте приготовить — уверены, результат вас приятно удивит!

Иногда так хочется чего-то вкусного и уютного, но чтобы без хлопот и беготни по кухне. Вот тогда я и вспоминаю про свое любимое шоколадное суфле — легкий десерт, с которым справится даже самый ленивый.