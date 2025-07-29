Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
29 июля 2025 в 20:41

Лазанья с мясом — попробуй сам, это проще, чем кажется, и очень вкусно!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Полный пошаговый рецепт классической лазаньи с соусами и мясным фаршем — готовит даже новичок.

Ингредиенты

  • Листы для лазаньи — 400 г
  • Говяжий фарш — 700 г
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Чеснок — 3 зубчика
  • Морковь — 2 шт.
  • Сельдерей (стебли) — 3 шт.
  • Болгарский перец — 1 шт.
  • Помидоры — 500 г
  • Петрушка — по вкусу
  • Оливковое масло — для жарки
  • Молоко — 1 л
  • Сливочное масло — 100 г
  • Мука — 100 г
  • Соль, перец — по вкусу

Пищевая ценность на 100 г

  • Калорийность — 169 ккал
  • Белки — 7 г
  • Жиры — 9 г
  • Углеводы — 16 г

Пошаговый рецепт

  1. Подготовьте все ингредиенты.
  2. Сделайте крестообразные надрезы на помидорах и обдайте кипятком 15–20 секунд, затем остудите.
  3. Мелко нарежьте лук и чеснок, обжарьте на оливковом масле до мягкости (около 10 минут).
  4. Натрите морковь и добавьте к луку, готовьте еще 7–10 минут.
  5. Добавьте говяжий фарш, размешайте и жарьте 20 минут на среднем огне.
  6. Нарежьте сельдерей и болгарский перец кубиками, добавьте к фаршу и овощам, перемешайте.
  7. Измельчите помидоры в пюре и добавьте в сковороду, посолите, поперчите, тушите 5–7 минут.
  8. Добавьте мелко нарубленную петрушку, перемешайте и снимите с огня.
  9. Приготовьте соус бешамель: растопите сливочное масло, добавьте муку и быстро перемешайте.
  10. Постепенно вливайте молоко, постоянно помешивая, доведите до густоты сметаны, снимите с огня.
  11. Отварите или подготовьте листы лазаньи согласно инструкции на упаковке, дайте им остыть.
  12. В форму для запекания выкладывайте слоями: листы лазаньи, мясная начинка, бешамель, тертый сыр. Повторяйте слои до окончания ингредиентов, завершая листами с соусом.
  13. Запекайте при 180 °C 40 минут.
  14. Посыпьте лазанью тертым пармезаном и верните в духовку на 10 минут.
  15. Дайте блюду немного остыть и подавайте к столу.

Этот рецепт лазаньи отлично подходит для домашнего ужина и впечатлит даже гостей. Попробуйте приготовить — уверены, результат вас приятно удивит!

Иногда так хочется чего-то вкусного и уютного, но чтобы без хлопот и беготни по кухне. Вот тогда я и вспоминаю про свое любимое шоколадное суфле — легкий десерт, с которым справится даже самый ленивый.

рецепты
еда
кулинария
блюда
Валерия Мартынович
В. Мартынович
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Находящиеся в Турции фигуранты теракта в «Крокусе» могут оказаться в России
Трамп объявил о сроке для прекращения огня на Украине
Кэти Перри засняли на свидании с бывшим высокопоставленным чиновником
Шотландец узнал о раке после футбольного матча
«Абсолютно до фонаря»: в Госдуме отреагировали на ультиматумы Трампа
Звезда «Твин Пикса» и «Темного рыцаря» умер на пляже Израиля
В Госдуме Трампа призвали отказаться от языка ультиматумов
Трамп объяснил планы США по увеличению добычи нефти при сбоях на рынке
«Твои вещи в крови лежали»: как через 30 лет поймали убийцу семи человек
Бойцы ВСУ чуть не убили дроном супружескую пару в Белгородской области
Для настоящих гурманов: лечо с дарами моря — рецепт внутри
Раскрыты масштабы разрушений после ночной атаки ВСУ на Сальск
Трамп поделился планами по встрече с Си Цзиньпином
Российский военкор раскрыл, что ждет украинцев при президентстве Залужного
Стало известно, что взволновало США во время переговоров с Китаем
Херсонский омбудсмен озвучил последствия удара ВСУ по Алешкам
Приснилась больница: к чему бы это? 5 важных толкований сна
Израильские ВВС перехватили запущенную с территории Йемена ракету
Глава ФПБК инициирует проверку имущества Глуховского
Полицейские проверят разорвавшую российский паспорт женщину
Дальше
Самое популярное
Царское варенье из крыжовника: рецепт из эпохи Екатерины Великой
Общество

Царское варенье из крыжовника: рецепт из эпохи Екатерины Великой

Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов
Россия

Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов

Всего 65 ккал на 100 г: диетические кабачковые оладьи без муки и масла
Общество

Всего 65 ккал на 100 г: диетические кабачковые оладьи без муки и масла

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.