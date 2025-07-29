Лазанья с мясом — попробуй сам, это проще, чем кажется, и очень вкусно!

Полный пошаговый рецепт классической лазаньи с соусами и мясным фаршем — готовит даже новичок.
Ингредиенты
- Листы для лазаньи — 400 г
- Говяжий фарш — 700 г
- Лук репчатый — 1 шт.
- Чеснок — 3 зубчика
- Морковь — 2 шт.
- Сельдерей (стебли) — 3 шт.
- Болгарский перец — 1 шт.
- Помидоры — 500 г
- Петрушка — по вкусу
- Оливковое масло — для жарки
- Молоко — 1 л
- Сливочное масло — 100 г
- Мука — 100 г
- Соль, перец — по вкусу
Пищевая ценность на 100 г
- Калорийность — 169 ккал
- Белки — 7 г
- Жиры — 9 г
- Углеводы — 16 г
Пошаговый рецепт
- Подготовьте все ингредиенты.
- Сделайте крестообразные надрезы на помидорах и обдайте кипятком 15–20 секунд, затем остудите.
- Мелко нарежьте лук и чеснок, обжарьте на оливковом масле до мягкости (около 10 минут).
- Натрите морковь и добавьте к луку, готовьте еще 7–10 минут.
- Добавьте говяжий фарш, размешайте и жарьте 20 минут на среднем огне.
- Нарежьте сельдерей и болгарский перец кубиками, добавьте к фаршу и овощам, перемешайте.
- Измельчите помидоры в пюре и добавьте в сковороду, посолите, поперчите, тушите 5–7 минут.
- Добавьте мелко нарубленную петрушку, перемешайте и снимите с огня.
- Приготовьте соус бешамель: растопите сливочное масло, добавьте муку и быстро перемешайте.
- Постепенно вливайте молоко, постоянно помешивая, доведите до густоты сметаны, снимите с огня.
- Отварите или подготовьте листы лазаньи согласно инструкции на упаковке, дайте им остыть.
- В форму для запекания выкладывайте слоями: листы лазаньи, мясная начинка, бешамель, тертый сыр. Повторяйте слои до окончания ингредиентов, завершая листами с соусом.
- Запекайте при 180 °C 40 минут.
- Посыпьте лазанью тертым пармезаном и верните в духовку на 10 минут.
- Дайте блюду немного остыть и подавайте к столу.
Этот рецепт лазаньи отлично подходит для домашнего ужина и впечатлит даже гостей. Попробуйте приготовить — уверены, результат вас приятно удивит!
Иногда так хочется чего-то вкусного и уютного, но чтобы без хлопот и беготни по кухне. Вот тогда я и вспоминаю про свое любимое шоколадное суфле — легкий десерт, с которым справится даже самый ленивый.