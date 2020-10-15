Квоту на мигрантов предложили уменьшить за счёт принудительных работ

https://static.news.ru/photo/18b5d5e8-0f9a-11eb-b99c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Предложение более широко использовать принудительные работы в РФ, тем самым компенсируя дефицит трудовых ресурсов в стране предложил глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов. Соответствующее письмо он направил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

Принудительные работы могут использоваться более широко, чем в настоящее время, заявлений на такие работы значительно больше, чем возможности исправительных центров. При этом лица, которым назначены такие работы, могут заменить трудовых мигрантов, которые прибывают в РФ по квотам, — цитирует ТАСС письмо Кутепова.

По данным МВД РФ, из 7 млн находящихся в России мигрантов 4 млн являются трудовыми. По мнению сенатора, привлечение к выполняемой ими работе граждан, которым назначен принудительный труд, поможет уменьшить число проблемных мигрантов, нарушающих закон. Кроме того, по мнению Кутепова, заработная плата осуждённых будет в ряде случаев ниже, чем у трудовых мигрантов. Эта мера будет также способствовать погашению исковых требований.

Сенатор полагает, что предприятиям, которые будут брать на работу осуждённых к принудительным работам, необходимо предусмотреть меры стимулирования: льготы по уплате страховых взносов и налогов, а также «возможность выступать для ФСИН единственным поставщиком, если товары произведены при использовании труда осуждённых».

Как писал NEWS.ru, ежегодно гражданство РФ либо регистрацию в Москве получают около 70–80 тыс. человек. Такие объёмы не создают особой миграционной нагрузки на 12-миллионный город, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Он сравнил Москву с Парижем, на улицах которого европейцев сейчас меньше, чем выходцев из стран Ближнего Востока и Африки, подчеркнув, что в российскую столицу мигранты приезжают на работу и в основном сезонно.Тех, кто оседает в Москве и получает гражданство, по словам Собянина, власти знают пофамильно. Мэр добавил, что многие молодые москвичи переезжают в Подмосковье, покупают там квартиры, потому что в области они намного дешевле, потом зарабатывают и возвращаются в Москву. А в Московскую область часто переезжают жители близлежащих регионов. Так что среди этого миграционного потока жителей Таджикистана и Узбекистана не так уж и много.