https://static.news.ru/photo/621f168e-e450-11e9-9bec-fa163e074e61_660.jpg Анна Кузнецова Фото: Сергей Булкин/News.ru

Уполномоченный по правам ребёнка при президенте РФ Анна Кузнецова проведёт 3 октября совещание в Общественной палате по вопросам питания детей с особенностями здоровья. В мероприятии примут участие приглашённые эксперты.

Как сообщает « Ридус », участники совещания обсудят организацию в учебных заведениях питания детей, нуждающихся в особом лечебном или диетическом режиме, проанализируют возникающие в этой связи проблемы и предложат пути их решения. Также будет изучен опыт регионов в организации детского лечебного и диетического питания.

Кроме экспертов в совещании поучаствуют представители региональных советов отцов, сотрудники профильных ведомств и министерств, члены ОНФ и детские омбудсмены из субъектов РФ.

Ранее, как передавал News.ru, Кузнецова попросила прокуратуру проверить деятельность органов опеки и попечительства в связи с делом священника Николая Стремского, обвиняемого в растлении малолетних.