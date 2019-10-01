Уполномоченный по правам ребёнка при президенте РФ Анна Кузнецова проведёт 3 октября совещание в Общественной палате по вопросам питания детей с особенностями здоровья. В мероприятии примут участие приглашённые эксперты.
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Кроме экспертов в совещании поучаствуют представители региональных советов отцов, сотрудники профильных ведомств и министерств, члены ОНФ и детские омбудсмены из субъектов РФ.
Ранее, как передавал News.ru, Кузнецова попросила прокуратуру проверить деятельность органов опеки и попечительства в связи с делом священника Николая Стремского, обвиняемого в растлении малолетних.