Курага и орехи — это классика, но в этом кексе они звучат по-новому. Проверено

Курага и орехи — это классика, но в этом кексе они звучат по-новому. Проверено

Ищешь простую выпечку, которая всегда получается? Забудь про масло, бери кефир и хорошую курагу. Я покажу, как это работает.

Ингредиенты

Мука пшеничная — 280 г, яйца — 2 шт., курага — 100 г, масло растительное — 90 мл, сахар — 90 г, разрыхлитель теста (1 ст. л.) — 1 уп., ванильный сахар — 1 ч. л., соль (1 щеп.) — 1 щеп., кефир (1 ст.) — 250 мл.

Как готовлю

Сначала я заливаю курагу кипятком на 10 минут, потом обсушиваю и режу кубиками. В отдельной миске взбиваю яйца с сахаром и ванилью до легкой пены. Вливаю кефир и растительное масло, перемешиваю.

Смешиваю муку с солью и разрыхлителем, всыпаю в жидкую смесь. Тем временем в тесто засыпаю курагу и рубленые грецкие орехи.

Форму смазываю маслом, выливаю тесто и отправляю в духовку на 45 минут при 180 градусах. Готовый кекс посыпаю сахарной пудрой, жду, пока остынет, и режу.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Когда разрезал, обалдел: мякиш влажный, нежный, курага попадается сочными кусочками, а орехи добавляют хруста. Идеально к кофе. Советую завернуть в пергамент — на следующий день становится только вкуснее.