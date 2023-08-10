Кто такой основатель «Яндекса» Волож и правда ли, что он отрекся от России

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Аркадий Волож

Сооснователь и бывший генеральный директор «Яндекса» Аркадий Волож выступил против спецоперации на Украине и отказался называть себя российским бизнесменом. Что известно о предпринимателе, его доходах и гражданской позиции?

Волож до декабря 2022 года занимал должность руководителя группы компаний «Яндекс», но в России не жил с 2014 года. Бизнесмен спустя практически год после своего ухода заявил, что у него были причины, по которым он сторонился публичных заявлений.

«Несмотря на то, что с 2014 года я не живу в России, я понимаю, что и на мне есть доля ответственности за действия страны. Было много причин, по которым мне приходилось молчать. Можно спорить о своевременности моего заявления, но не о его сути. Я против войны», — заявил предприниматель.

Как Волож из российского бизнесмена превратился в израильского

В 2021 году Аркадий Волож входил в список богатейших бизнесменов России. В этом рейтинге он занимал 57-ю строчку, а его состояние оценивалось в $2,3 млрд. После начала спецоперации на Украине Евросоюз ввел персональные санкции против сооснователя «Яндекса». Тогда он ушел со всех постов российского подразделения компании.

Аркадий Волож обновил информацию на своем персональном сайте. Теперь он называет себя израильским технологическим предпринимателем, компьютерщиком и инвестором, родившимся в Казахстане.

«С 2015 года Аркадий Волож живет в Израиле, занимаясь в основном разработкой и изучением новых технологий. Он был одним из основателей и генеральным директором компании CompTek, где создал одного из крупнейших дистрибьюторов телекоммуникационного/сетевого оборудования в России и крупнейшего дистрибьютора Cisco в России и СНГ. Аркадий Волож стал одним из основателей интернет-компании Yandex N.V., котирующейся на NASDAQ. В июне 2022 г. Аркадий Волож покинул пост генерального директора и члена совета директоров Yandex N.V., проработав на этом посту 25 лет», — говорится на его сайте.

Бизнесмен, говоря о своих заслугах, делает упор на работе за пределами России. В своей биографии он сообщил, что являлся инвестором израильских, турецких и американских компаний. После ухода предпринимателя из российского бизнеса руководство компании приняло решение разделить «Яндекс» на две части — международную и российскую. Зарубежная остается за Аркадием Воложем.

«Я сосредоточился на поддержке талантливых российских инженеров, которые решили покинуть страну и начать новую жизнь. Это оказалось непростой задачей, которая потребовала много усилий, внимания и осторожности. Сейчас эти люди находятся за пределами России и могут начать делать что-то новое в самых передовых областях технологий. Они принесут огромную пользу тем странам, где останутся», — отметил бизнесмен.

Как Волож участвовал в создании «Яндекса»

В 1993 году Аркадий Волож вместе с другом Ильей Сегаловичем занялись созданием программы, которая могла осуществлять поиск информации в больших текстах по неформальному запросу. Она получила название «Яndex». В 1994 году продукт заметили, и компания получила заказ от Института мировой литературы на изготовление цифровых копий изданий Александра Грибоедова и Александра Пушкина, выручив по итогам работы $20 000. В 1997 году была продемонстрирована поисковая система Yandex.ru, которая могла работать с интернет-сайтами Рунета. В 1999 году проект уже стабильно держался в семерке лидирующих порталов страны.

В 2000 году поисковая система стала официальной компанией с юридическим названием «Яндекс» и генеральным директором в лице Аркадия Воложа. Он настаивал на сохранении за собой права владения фирмой.

«Когда мы создавали Яндекс, мы думали не только о технологиях и бизнесе. Мы верили, что строим новую Россию — открытую, прогрессивную, интегрированную в глобальную экономику, известную в мире не только своими сырьевыми ресурсами», — заявил предприниматель.

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