Главу «Яндекса» оштрафовали за «Зеленую книгу» и «Дневник Бриджит Джонс» Главу «Яндекса» Савиновского оштрафовали за «Зеленую книгу» и «Дневник Бриджит Джонс»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Гендиректора «Яндекса» Артема Савиновского оштрафовали на 200 тысяч рублей за показ на сервисе «Кинопоиск» фильмов с демонстрацией ЛГБТ без маркировки «18+», сообщает корреспондент ТАСС из зала суда. Причиной стали такие фильмы, как «Жадность», «Зеленая книга», «Идеальные незнакомцы», «Грани разумного» и «Дневник Бриджит Джонс».

Суд признал виновным Савиновского по ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП РФ («Распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения, либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол») и назначил ему административный штраф в размере 200 тыс. рублей, — сказала судья Тамара Суанова.

Дело рассматривал судебный участок № 101 мирового судьи столичного района Замоскворечье.

Согласно материалам дела, Роскомнадзор составил протокол об административном правонарушении, так как фильмы маркированы отметкой «16+» вместо «18+».

Ранее певицу Елизавету Гырдымову (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), известную под творческим псевдонимом Монеточка, оштрафовали на 30 тысяч рублей за отсутствие иноагентской маркировки под постами в социальных сетях.