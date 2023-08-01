Монеточку снова оштрафовали за отсутствие отметки иноагента Монеточку оштрафовали на 30 тысяч рублей за три поста в Telegram без маркировки иноагента

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Елизавета Гырдымова (внесена Минюстом РФ в список иноагентов)

Певицу Елизавету Гырдымову (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), известную под творческим псевдонимом Монеточка, оштрафовали на 30 тысяч рублей за отсутствие иноагентской маркировки под постами в социальных сетях, сообщает ТАСС. Поводом для составления протокола стали посты в Telegram от 17 марта, а также 20 и 28 апреля.

Суд признал Гырдымову Е. А. виновной по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ <...> и назначил ей наказание в виде штрафа 30 тысяч рублей, — заявили в суде.

Это второй штраф певицы по этой статье. В июне против нее составляли протокол и штрафовали на 30 тысяч рублей. Согласно данным Минюста, девушка получала деньги от иностранных источников, а также негативно высказывалась о проведении спецоперации на Украине.

Монеточку признали иноагентом в январе 2023 года. В 2022 году после начала СВО она покинула Россию и за рубежом вместе с коллегами давала концерты, собирая средства на помощь украинским беженцам. Сейчас она вместе с супругом проживает в Литве, где в августе 2022 года родила первенца. Недавно певица проговорилась, что беременна вторым ребенком.