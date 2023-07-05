Гендиректора «Яндекса» обвинили в пропаганде ЛГБТ На гендиректора «Яндекса» Савинского составили протокол о пропаганде ЛГБТ

Фото: Пресс-служба компании «Яндекс»

Артем Савиновский

Суд в Москве зарегистрировал протокол о пропаганде ЛГБТ среди несовершеннолетних в отношении генерального директора «Яндекса» Артема Савиновского, сообщается на портале Единого информационного пространства мировых судей столицы. Дело было рассмотрено 5 июля и после регистрации его передали в канцелярию суда.

Заседание по делу Савиновского назначили на 2 августа. Ему грозит штраф до 200 тысяч рублей.

Савиновский работает в «Яндексе» с 2008 года. Он курировал направление финансовой отчётности, аналитики и планирования. В частности, Савиновский занимался подготовкой выхода «Яндекса» на биржу NASDAQ, а также участвовал в разработке стратегии развития сервиса «Такси». В 2016 году он возглавил направление медиасервисов («Яндекс.Музыка», «Кинопоиск» и «Яндекс.Афиша»). В апреле 2022 года он стал гендиректором Яндекса. Савиновский совмещает должности руководителя медиасервисов и генерального директора ООО «Яндекс».

Ранее онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» оштрафовали на миллион рублей за демонстрацию информации об ЛГБТ несовершеннолетним. Соответствующее решение вынес Замоскворецкий суд Москвы. Протокол был составлен в связи с отсутствием маркировки «18+» на семи фильмах.