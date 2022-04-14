«Яндекс» утвердил нового генерального директора

В российской компании «Яндекс» утвердили нового генерального директора, говорится в сообщении корпорации, опубликованном на официальном сайте. Новым главой стал Артём Савиновский, который до этого возглавлял направление медиасервисов «Яндекса». Его кандидатуру одобрили во время общего собрания участников ООО «Яндекс».

Яндекс объявляет о назначении Артёма Савиновского на пост генерального директора ООО «Яндекс», — указывается в сообщении.

Савиновский работает в «Яндексе» с 2008 года. Он курировал направление финансовой отчётности, аналитики и планирования. В частности, Савиновский занимался подготовкой выхода «Яндекса» на биржу NASDAQ, а также участвовал в разработке стратегии развития сервиса «Такси». В 2016 году он возглавил направление медиасервисов («Яндекс.Музыка», «Кинопоиск» и «Яндекс.Афиша»).

В компании отметили, что Савиновский будет совмещать должности руководителя медиасервисов и генерального директора ООО «Яндекс».

В начале апреля Елена Бунина покинула должность генерального директора «Яндекса». На должность исполняющего обязанности главы компании назначили Артёма Савиновского.

При этом Бунину должен был сменить Тигран Худавердян, об этих планах стало известно в марте этого года. Сообщалось, что Худавердян будет совмещать новую должность гендиректора с должностью управляющего директора всей группы компаний.