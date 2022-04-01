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Бунина покинула пост гендиректора «Яндекса»

15:14, 02 апреля 2022
Бунина покинула пост гендиректора «Яндекса» Елена Бунина Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press
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Генеральный директор «Яндекса» Елена Бунина покидает свою должность, сообщили ТАСС в пресс-службе компании. Там отметили, что исполнять её обязанности будет Артём Савиновский.

Елена Бунина покидает должность генерального директора ООО «Яндекс». Исполняющим обязанности генерального директора «Яндекса» в РФ назначен Артём Савиновский. Про дальнейшие изменения мы расскажем позже, — сообщили в пресс-службе.

22 марта стало известно, что в Сети появился сайт с картой, на которую нанесены адреса, имена, телефоны и суммы заказов пользователей «Яндекс.Еды» по всей России и за рубежом. Эта информация попала к злоумышленникам после слива, который произошёл в начале месяца.

В Роскомнадзоре сообщили о внесении ресурса с данными утечки из «Яндекс.Еды» в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных. Доступ к сайту с личными данными пользователей ограничен.

Руководитель направления аналитики и спецпроектов InfoWatch Андрей Арсентьев ранее предупредил, что слитые персональные данные с большой вероятностью будут использоваться мошенниками. Он напомнил, что жертвы инцидента могут обратиться в суд.

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