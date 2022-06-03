Аркадий Волож покинул совет директоров и пост гендиректора Яндекса

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Аркадий Волож покидает совет директоров и пост генерального директора группы компаний «Яндекс», сообщили в пресс-службе компании. Накануне Евросоюз ввел против него санкции.

Яндекс объявляет о том, что Аркадий Волож покидает совет директоров и пост генерального директора группы компаний Яндекса, а также руководящие должности в международных дочерних структурах группы, — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что Волож не является контролирующим акционером, поскольку владеет через семейный траст 45,3% и 8,6% экономической доли Yandex N.V.. В связи с этим персональные санкции не коснутся компании Yandex N.V., ни ее дочек.

Волож решил не принимать участия в управлении компанией на время действия санкций. Совет директоров компании будет функционировать в обычном режиме.

Я считаю решение комиссии нелогичным. Однако пока действуют санкции, я не буду давать никаких указаний и рекомендаций трасту относительно голосования, решения продолжит принимать совет директоров. Это защитит интересы компании и всех наших акционеров, — заявил Волож.

Он отметил, что продолжит помогать компании, несмотря на то, что попал в санкционный список. Кроме того, Волож намерен консультировать команду, с которой трудился долгое время.

Ранее Forbes рассказал о будущем «Яндекса» в России. По мнению аналитиков, в конце мая компания собиралась развивать бизнес в стране, поскольку большая часть её сотрудников живет здесь.