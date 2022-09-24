РЕН ТВ: Ксения Собчак посещала посольство Израиля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ксения Собчак

Журналистка Ксения Собчак приезжала в посольство Израиля 20 сентября вместе с бывшем мужем Максимом Виторганом и сыном, передает РЕН ТВ. Одновременно с этим диппредставительство посетили текущий супруг Собчак режиссер Константин Богомолов и его бывшая жена актриса Дарья Мороз. Отмечается, что журналистка отрицает информацию о переезде в Израиль.

Визит «звездного квартета» в посольство Израиля уложился в два часа, но вызвал активные обсуждения в Сети, продолжающиеся уже несколько дней. При этом Собчак и Богомолов отрицают, что намерены перебраться в Израиль, — передает канал.

В апреле израильские СМИ писали, что телеведущая, которая спустя несколько дней после начала специальной операции на Украине вместе с сыном уехала в Тель-Авив, получила там израильское гражданство. Сама Собчак вскоре после этого опубликовала видеоролик, в котором высмеяла слухи, и указала, что живёт она сейчас в Подмосковье и место жительства не меняла.

Ранее стало известно, что канал Собчак проверят на предмет пропаганды нетрадиционных отношений среди несовершеннолетних. Поводом для проведения расследования послужило обращение в полицию одного из жителей Москвы. Проверка проводится по статье 6.21 КоАП РФ «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних». Заявление в полицию поступило после выхода на YouTube-канале Собчак интервью с российской теннисисткой Дарьей Касаткиной, в котором они обсудили каминг-аут спортсменки.