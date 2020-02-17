Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам в Крыму Александр Молохов прокомментировал протест украинского МИДа из-за задержания браконьеров в Азовском море.
Все это не более чем рутинная дипломатическая работа украинского внешнеполитического ведомства. Она не должна заслонять собой того факта, что всякий браконьер, неважно, российский он либо украинский, подлежит привлечению к ответственности за содеянное по законам любого цивилизованного государства, — цитирует чиновника РИА Новости.
Маломерное судно с четырьмя гражданами Украины на борту было задержано 15 февраля. При досмотре пограничники обнаружили порядка 300 особей камбалы-калкана и ставную сеть. Разрешения на вылов рыбы у членов экипажа не было. Российские пограничники доставили судно в порт Керчи для дальнейшего разбирательства.
Как писал NEWS.ru ранее, МИД Украины выразил протест из-за задержания украинских рыбаков. Для этого он вызвал временного поверенного в делах России.