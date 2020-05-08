Крыло общежития ВШЭ изолировали из-за подозрений на коронавирус

https://static.news.ru/photo/ba57ab02-91db-11ea-808e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Коронавирус заподозрили у одного из студентов Высшей школы экономики, который проживает в общежитии в 1-м Саратовском проезде в Москве.

По данным пресс-службы вуза, трёх соседей студента изолировали в специально отведённые помещения на улице Вавилова.

В режим строгой изоляции переведены и все студенты, проживающие в том же крыле общежития, что и заболевший, — добавили в ВШЭ.

Врачи оценивают состояние студента как удовлетворительное, поэтому сейчас он находится в изоляторе общежития.

В здании провели дезинфекцию помещений и организовали питание для изолированных. Также в крыле установили бактерицидный облучатель, который работает круглые сутки, и бесконтактный диспенсер с антисептиком.

Ранее NEWS.ru писал, что за последние сутки в столице России выявлено 5667 случаев заражения COVID-19. Среди новых заболевших 42,7% составляют горожане в возрасте от 18 до 45 лет.