Крупнейшая взятка в истории МВД: криптоворы переплюнули Захарченко

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В России расследуется дело о самой крупной взятке в истории Министерства внутренних дел. Двое сотрудников полиции получили сумму, эквивалентную 4,9 млрд рублей. Оба подозреваемых сбежали из страны, а у одного из них есть недвижимость в Дубае. Подробности — в материале NEWS.ru.

Сколько получили бывшие силовики от криптобизнесмена?

Бывшего сотрудника МВД РФ Георгия Сатюкова вместе с его экс-коллегой Дмитрием Соколовым объявили в розыск за получение рекордной взятки за всю историю ведомства. Им передали в биткоинах и эфириумах сумму, эквивалентную 4,9 млрд рублей, — не менее 2119,5265569864 ВТС и 10 016 ETС.

От кого и за что силовики получили взятку?

Взятку мужчинам передал администратор криптобиржи World Exchange Services Pte. Ltd. Алексей Билюченко. Ему коррупционеры обещали «покровительство» в возбужденном против него деле о растрате.

По данным следствия, в октябре 2018 года Билюченко заблокировал доступ к счетам и кошелькам, подконтрольным стоящей за платформой компании World Exchange Services Pte. Ltd. Также он закрыл доступ собственникам биржи и пользователям к денежным средствам и криптоактивам общей стоимостью 3,1 млрд рублей.

Задержали мужчину в марте 2022 года и отправили в «Матросскую тишину». Во время предварительного следствия Билюченко целиком выполнил условия досудебного соглашения и возместил причиненный ущерб, сообщив данные о своих банковских счетах. В апреле 2023 года МВД РФ завершило предварительное расследование его уголовного дела.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чем занимались подозреваемые Сатюков и Соколов

Сатюков работал в бюро специальных технических мероприятий МВД. Исходя из материалов дела, он вместе с бывшим коллегой Дмитрием Соколовым навязал «крышу» системному администратору криптобиржи. Деньги экс-сотрудники ведомства получали с марта 2019 года по октябрь 2021 года, констатировали журналисты.

Теперь обвиняемые заочно арестованы и объявлены в розыск. Сатюкову вменяют получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК), Соколову — посредничество в этом (ст. 291.1 УК).

Из документов дела, по данным SecurityLab, следует, что у Сатюкова были обнаружены значительные активы, включая шесть крупных объектов недвижимости, и около 13 банковских счетов. Относительно активов Соколова упоминается наличие апартаментов в самом высоком здании Дубая — Бурдж-Халифе.

Фигуранты дела успели скрыться с деньгами за границу.

За какую взятку судили Дмитрия Захарченко

До этого кейса рекордная сумма взятки сохранялась за бывшим полковником МВД Дмитрием Захарченко. В мае 2022 года его приговорили к 16 годам заключения за незаконное получение 1,4 млрд рублей. Также его обязали выплатить штраф в размере 500 млн рублей. Гособвинение просило для него наказание в виде 17 лет заключения под стражей.

У Захарченко и его близкого окружения забрали имущество и предметы роскоши на 50 млн рублей. Речь идет о ювелирных украшениях, часах, в частности, бренда Ulysse Nardin стоимостью более 2,5 млн рублей. Кроме того, среди изъятого валюта, а также две квартиры на проспекте Вернадского, цена которых начинается от 20 млн рублей. Наличные были отправлены на хранение в Центробанк.

Дело против Захарченко возбудили в сентябре 2016 года. Ему вменялись взяточничество, злоупотребление должностными полномочиями и воспрепятствование правосудию. По версии следствия, в 2014 году полковник вместе с сообщником заставили руководителя сети ресторанов «Ля Маре» Меди Дусса передать им взятку — $800 тыс. В следующем году они требовали от того же бизнесмена благодарность за покровительство — скидку в 50% на обслуживание в его заведениях. Благодаря этому Захарченко сэкономил более трех миллионов рублей.

Как выяснили силовики, фигурант в 2016 году предупредил о готовящихся обысках финдиректора Нота-Банка Галину Марчукову и ее сестру Ларису, а также организовал вывоз документов и оргтехники. Резонанс дело Захарченко получило, после того как в квартире сестры полковника обнаружили склад с почти девятью миллиардами рублей в разной валюте. Происхождение денежных средств полковник объяснить не смог.

В феврале сообщалось, что Захарченко поместили в штрафной изолятор ИК-5 УФСИН по Мордовии. Также известно, что он пытался записаться добровольцем для участия в СВО.

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