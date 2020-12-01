Кремль отрицает контакты Путина с заболевшими COVID-19 Матвиенко и Кудриным

https://static.news.ru/photo/17fdf0b2-3476-11eb-a722-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
По словам Пескова, прошедшее накануне заседание Совета безопасности России проходило по видеосвязи, пишет РИА Новости.
Ранее стало известно, что спикер Совета Федерации Матвиенко ушла на самоизоляцию из-за контакта с человеком, заразившимся COVID-19. Кроме того, положительный тест на вирус получил глава Счётной палаты Алексей Кудрин. В настоящее время он проходит лечение и также находится на самоизоляции.
За минувшие 24 часа медики зафиксировали в РФ смерть 589 человек за сутки от COVID-19. Это новый антирекорд за всё время пандемии коронавирусной инфекции нового типа. Также в стране было выявлено 25 345 новых пациентов с COVID-19 в 85 субъектах. Из них 20,2% не имели клинических проявлений недуга. За прошедший день полностью выздоровели 26 882 гражданина. Общее число заражённых в РФ достигло 2 347 401, исцелившихся — 1 830 349, погибших — 41 053, активных случаев — 475 999, писал NEWS.ru.