Кремль отрицает контакты Путина с заболевшими COVID-19 Матвиенко и Кудриным

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Медики зафиксировали в РФ смерть 589 человек за сутки от COVID-19. Это новый антирекорд за всё время пандемии коронавирусной инфекции нового типа.

Кроме того, за минувшие 24 часа в РФ выявили 25 345 новых пациентов с COVID-19 в 85 субъектах. Из них 20,2% не имели клинических проявлений недуга. Также в стране за...