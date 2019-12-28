Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посчитал абсолютно нормальным факт передачи Вашингтоном Москве информации о двух гражданах РФ, готовивших теракт в Санкт-Петербурге.
Песков уточнил, что соответствующие данные были переданы по каналам спецслужб, после чего информация попала к Владимиру Путину,
Всё возможно, абсолютно, — подчеркнул Песков.
Как ранее сообщал NEWS.ru, сотрудники ФСБ задержали двух лиц в Санкт-Петербурге, которых подозревают в намерении совершить террористические акты в дни праздников в местах скопления людей. У задержанных изъяли вещества, использующиеся в производстве взрывчатки. Потенциальные террористы дали признательные показания.
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