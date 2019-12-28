https://static.news.ru/photo/92086194-2aef-11ea-9ad2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посчитал абсолютно нормальным факт передачи Вашингтоном Москве информации о двух гражданах РФ, готовивших теракт в Санкт-Петербурге.

Песков уточнил, что соответствующие данные были переданы по каналам спецслужб, после чего информация попала к Владимиру Путину, передаёт «Интерфакс». В том, что американские силовые структуры поделились информацией с российскими коллегами, пресс-секретарь не увидел ничего необычного.

Всё возможно, абсолютно, — подчеркнул Песков.

Как ранее сообщал NEWS.ru, сотрудники ФСБ задержали двух лиц в Санкт-Петербурге, которых подозревают в намерении совершить террористические акты в дни праздников в местах скопления людей. У задержанных изъяли вещества, использующиеся в производстве взрывчатки. Потенциальные террористы дали признательные показания.