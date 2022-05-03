Красная площадь будет закрыта до 9 мая включительно

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Красная площадь в центре Москвы будет закрыта для посещения до 9 мая включительно, об этом сообщили в Telegram-канале Государственного исторического музея. Также были изменены входы в музей.

Красная площадь закрыта до 9 мая включительно, в это время музейный магазин на Никольской будет закрыт. Вход для посетителей в Исторический музей — через вход 3 у памятника Жукову. Вход в Покровский собор осуществляется со стороны Васильевского спуска, — говорится в сообщении.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что в 2022 году 9 Мая будет праздноваться так же, как и всегда. Он добавил, что состав участников парада определяет Минобороны. При этом Песков не смог ответить на вопрос о том, будут ли присутствовать на торжестве подразделения Луганской и Донецкой народных республик.

По информации Минобороны России, в параде Победы 9 мая в Москве примут участие 11 тысяч военных, также в параде будут задействованы более 200 единиц техники. В их числе будет самолёт «Судного дня» Ил-80, истребители Су-57, самолёты МиГ-31 и различные вертолёты.