Крашенинников: законопроекты о домашнем насилии противоречат Конституции

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Глава комитета нижней палаты по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников считает, что ни один из представленных законопроектов о домашнем насилии пока нельзя вносить в Госдуму, поскольку они противоречат Конституции и другим законам государства.

Но ни один текст вносить нельзя, потому что они противоречат Конституции, либо другим законам, либо совсем вмешиваются в частную жизнь и так далее. В таком виде, конечно, принимать нельзя, — рассказал Крашенинников журналистам ТАСС.

По его словам, нужно рассматривать пригодные фрагменты этих законопроектов и, может быть, продвигать их. Он подчеркнул, что по этому вопросу нужно проводить работу. Крашенинников подчеркнул, что высказывает свою позицию «исключительно с юридической точки зрения».

Но пока вот такая патовая ситуация, — отметил депутат в ходе брифинга представителей «Единой России» по итогам прошедшей весенней сессии.

NEWS.ru писал, что совет при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) рекомендовал региональным и местным органам власти рассмотреть возможность отселения жертв домашнего насилия в пустующий во время эпидемии номерной фонд гостиниц.

Ранее на портале госуслуг разместили страницу о профилактике домашнего насилия в рамках исполнения поручения вице-премьера Татьяны Голиковой. К ней обратились депутаты Госдумы РФ Оксана Пушкина, Ирина Роднина и Ольга Савастьянова, которые рассказали об увеличении числа жалоб на насилие после введения режима самоизоляции.