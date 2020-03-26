Из-за угрозы распространения коронавируса с 21 марта по 12 апреля в московских школах отменены занятия. Массовый переход на дистанционное обучение вызвал множество вопросов. К нему оказались не готовы ни дети, ни родители, ни учителя. Будет ли организовано обучение через телевизионные каналы, включая федеральные? Продлятся ли школьные программы на июнь, отняв у школьников целый месяц каникул? Об этом и о других самых важных проблемах в реализации права на образование под прессом COVID-19 эксперты рассказали NEWS.ru.

Основная сложность ситуации со школьниками состоит в том в том, что системно никто не был готов к массовому переходу на удалённое обучение. И сейчас задача педагогов, учеников и их родителей — совместно адаптироваться к новой реальности.

Не все педагоги готовы работать онлайн

Учителям нужно время, чтобы освоиться в дистанционном обучении. Школам необходимо выработать механизмы работы в новом формате, составить новое расписание, согласовать работу учителей, обеспечить всех нужными сервисами, считают эксперты. Хотя часть учебных заведений вполне успешно справляется.

Никаких проблем нет. Чтобы перейти на дистанционную форму обучения, мы провели тщательную подготовку своих педагогов. У нас была ровно неделя на то, чтобы обучить их работе в этой системе. Валерий Тихонов директор московской школы № 1394 директор московской школы № 1394

Большим подспорьем для всех участников образовательного процесса стала «Московская электронная школа» («МЭШ») — сервис, помогающий ученикам осваивать школьную программу. И педагогам, и учащимся доступны сценарии уроков, учебные пособия, интерактивные приложения и тесты. Оценки за выполненные задания выставляются в электронном дневнике.

Помимо этого, город предложил огромное количество альтернативных ресурсов («Яндекс.учебник», «МосМетод», «Просвещение», «МосОбрТВ» и пр.). Очень важен здесь обмен опытом.

Расскажите свои коллегам, как работать через Zoom или «Google Документы», организуйте небольшой мастер-класс сами или дайте ссылку на обучение. Например, мы запустили обучающие вебинары «Переводим класс на удалённое обучение», они будут идти нон-стоп до 3 апреля строго по расписанию, известному заранее. Дарья Гриц директор по стратегии онлайн-школы Skyeng директор по стратегии онлайн-школы Skyeng

«Не обучение, а самообразование»

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Мама семиклассницы, обучающейся в одной из московских школ, рассказала, что при переходе на дистанционное обучение из всех учителей лишь педагог по математике стал проводить уроки по Skype. Все остальные пишут «двойные» задания в электронный дневник — то, что нужно было пройти в классе, плюс ещё и домашнее задание. На детей ложится повышенная нагрузка. И здесь вопрос не к ученикам и не к школе, а к каждому конкретному педагогу, считает глава Национального родительского комитета России Ирина Волынец.

Когда ребенку присылают домашнее задание без объяснения темы, это правильно называть не «дистанционное обучение», а «самообразование». Учителя, поступающие таким образом, явно что-то недопонимают. Ирина Волынец председатель Национального родительского комитета председатель Национального родительского комитета

Родители вряд ли помнят всё, что когда-то проходили в школе. Программа обучения, особенно в старших классах, сложная. Задача родителей — помочь расставить приоритеты.

Спокойно и без спешки разберитесь с ключевыми предметами ребёнка. Выберите три-четыре предмета, узнайте, какие темы сейчас проходят в его школе, и составьте расписание на ближайшие несколько дней. Выглядеть это должно так: предмет — тема — ссылка на задания или онлайн-урок. Такие уроки сейчас запустили несколько онлайн-школ для самых разных возрастов, — советует Дарья Гриц.

Гаджетов не хватает

Хорошо, если семья малочисленная и у каждого родителя и ребёнка есть свой компьютер. Очень часто дело обстоит иначе. Родителей отправили работать на «удалёнку», детей — на домашнее обучение. И если школьников несколько, а компьютеров — один или два на всю семью, то начинается жёсткая конкуренция за ограниченный и важный для всех ресурс.

Можно ли думать о том, что государство возьмёт на себя задачу по обеспечению всех учеников компьютерами? Эксперты отвечают на этот вопрос по-разному.

Сейчас не идёт речь о том, чтобы выдать каждому ребенку гаджет. Такие расходы не были предусмотрены. Это огромные деньги. А у нас, согласно нашей бюджетной политике, все такого вида расходы идут строго по плану, — считает Волынец.

Депутат Госдумы и многодетный отец Виталий Милонов уверен, что каждая семья может справиться с этой проблемой, даже если компьютеры есть не у всех членов семьи. Это тяжело, но режим вынужденный, и компьютер как-то надо делить.

Когда дети учатся в школе — это, конечно же, удобнее. Но в данном случае делается всё, чтобы уберечь здоровье. Режим скандального сетевика и вот эти штучки вроде «яжемать» на время карантина надо выключить. Нужно поддерживать друг друга, делиться полезными наработками. Виталий Милонов депутат Государственной думы депутат Государственной думы

В перспективе, считает парламентарий, будут разработаны компьютеры, которые можно будет приобрести за $10–20. И тогда компьютеризировать семью не будет проблемой.

С точки зрения экспертов, происходящее похоже на генеральную репетицию «оцифровки образования». Разговоры о переходе на электронную школу в ближайшем будущем неожиданно были простимулированы коронавирусом.

Перспективные телеуроки

hkp/imageBROKER.com/Global Look Press

В условиях, когда гаджетов на всех членов семьи не хватает, выручить могли бы телевизионные уроки. По такому пути пошли многие государства, в том числе бывшие страны СССР. Так, министерство образования Грузии с 30 марта будет проводить дистанционное обучение школьников в прямом эфире на государственном телеканале.

Ирина Волынец одобряет инициативу грузинских властей. В беседе с NEWS.ru она подчеркнула, что телевизионные трансляции уроков «уравнивают всех в праве на получение образования». Организацией всего процесса дистанционного обучения должно заниматься Минпросвещения. Как пояснили специалисты по телерадиовещанию, технически организовать телеуроки несложно.

С технической точки зрения это сделать совсем нетрудно. Например, есть канал «Общественное телевидение», он уже расширил сетку вещания для детей и подростков. Ввести в программу ещё и уроки — не проблема. Но чтобы учебным программам дали место на центральных каналах, уроки должны вести только очень хорошие учителя. Эдуард Сагалаев президент Национальной ассоциации телерадиовещателей, член Академии российского телевидения президент Национальной ассоциации телерадиовещателей, член Академии российского телевидения

Волынец также не исключила того, что какие-то предметы могут транслироваться и на федеральных каналах. Главное — использовать те технические средства, которые есть в каждом доме, без дополнительных финансовых вложений.

Никто просто так не выделит эфирное время под уроки. Возможно, это будут каналы, на которых всё менее дорого, но которые, тем не менее, относятся к обычному телевидению, и их можно подключить в каждом доме, — рассказала NEWS.ru Волынец.

Впрочем, считают эксперты, платные кабельные каналы могли бы пойти навстречу Минпросвещения и в период карантина транслировать школьные уроки на безвозмездной основе. Это помогло бы им привлечь аудиторию, которая заинтересовалась бы контентом и осталась в дальнейшем.

Учебный год: продлить нельзя закончить

В родительской среде активно обсуждается вопрос продления учебного года как минимум на июнь, а, может быть, и на всё лето. Об этом сообщал ранее и NEWS.ru. Дети понесли ущерб от того, что не ходили в школу в нормальном режиме. У московских школьников год был очень скомкан: многочисленные инсценировки минирования, карантин по гриппу, а теперь коронавирус. В этой ситуации государство вполне может продлить учебный год и оплатить учителям дополнительные часы, за которые школьники могли бы наверстать упущенное.

С точки зрения Ирины Волынец, самый большой урон несут старшеклассники: у них ОГЭ после девятого класса и ЕГЭ — после 11-го.

Организовать детей и без того сложно, а тут ещё и эти огромные пропуски, расхолаживание, после которого детей будет трудно собрать, — сокрушается Волынец.

Однако есть и другая точка зрения: Валерий Тихонов, например, убеждён, что если качественно организовать дистанционное обучение, то необходимости в продлении учебного года нет.

Издание «Образование в Москве» 25 марта опубликовало свою версию относительно учебного года: дети уже не вернутся в школу в этом году, обучение закончится досрочно.

За оставшееся до летних каникул время ситуацию с коронавирусом, скорее всего, стабилизировать не удастся, — написало издание.

Однако эксперты, к которым обратился NEWS.ru, о таком радикальном сценарии развития событий ничего не слышали и комментировать отказались. Зато обратились с просьбой к родителям беречь своих детей.