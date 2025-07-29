Конфеты грильяж из орехов — попробуйте этот десерт и удивите всех сразу!

Французский грильяж — ореховый десерт с хрустящей текстурой и шоколадной глазурью.
Ингредиенты
- Грецкие орехи — 1 стакан
- Фундук — 0,5 стакана
- Арахис — 0,5 стакана
- Сахарная пудра — 100 г
- Сок лимона — 2 ст. л.
- Сливочное масло — 120 г
- Какао-масло — 20 г
- Какао-порошок — 80 г
- Вода — 1 ст. л.
Пошаговый рецепт
- В кастрюлю насыпьте 80 г сахарной пудры и добавьте сок лимона.
- Добавьте 100 г сливочного масла и подогревайте на минимальном огне, помешивая.
- Доведите массу до кипения, непрерывно мешая, затем снимите с огня.
- Промойте и просушите орехи — грецкие, фундук и арахис.
- Обжарьте орехи на сковороде 5–7 минут, постоянно помешивая.
- Остудите орехи, измельчите их скалкой или в блендере, оставив небольшие кусочки.
- Перемешайте орехи с сахарной массой, охладите 15 минут.
- Для шоколада соедините 20 г сахарной пудры, 20 г какао-масла и 20 г сливочного масла, добавьте воду и растопите на водяной бане.
- Добавьте какао-порошок, продолжайте нагревать до однородного состояния.
- Сформируйте из ореховой массы конфеты на доске с калькой, охладите 15 минут.
- Обмакните конфеты в шоколад, выложите обратно и охладите еще 20 минут. Можно оставить часть конфет без шоколада или обвалять в сахарной пудре.
Готовые конфеты грильяж порадуют вас насыщенным вкусом и нежным хрустом.
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