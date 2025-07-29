Конфеты грильяж из орехов — попробуйте этот десерт и удивите всех сразу!

Конфеты грильяж из орехов — попробуйте этот десерт и удивите всех сразу!

Французский грильяж — ореховый десерт с хрустящей текстурой и шоколадной глазурью.

Ингредиенты

Грецкие орехи — 1 стакан

Фундук — 0,5 стакана

Арахис — 0,5 стакана

Сахарная пудра — 100 г

Сок лимона — 2 ст. л.

Сливочное масло — 120 г

Какао-масло — 20 г

Какао-порошок — 80 г

Вода — 1 ст. л.

Пошаговый рецепт

В кастрюлю насыпьте 80 г сахарной пудры и добавьте сок лимона. Добавьте 100 г сливочного масла и подогревайте на минимальном огне, помешивая. Доведите массу до кипения, непрерывно мешая, затем снимите с огня. Промойте и просушите орехи — грецкие, фундук и арахис. Обжарьте орехи на сковороде 5–7 минут, постоянно помешивая. Остудите орехи, измельчите их скалкой или в блендере, оставив небольшие кусочки. Перемешайте орехи с сахарной массой, охладите 15 минут. Для шоколада соедините 20 г сахарной пудры, 20 г какао-масла и 20 г сливочного масла, добавьте воду и растопите на водяной бане. Добавьте какао-порошок, продолжайте нагревать до однородного состояния. Сформируйте из ореховой массы конфеты на доске с калькой, охладите 15 минут. Обмакните конфеты в шоколад, выложите обратно и охладите еще 20 минут. Можно оставить часть конфет без шоколада или обвалять в сахарной пудре.

Готовые конфеты грильяж порадуют вас насыщенным вкусом и нежным хрустом.

Когда обычная каша уже не радует, я иду на маленькие хитрости. Добавляю к гречке поджаренные помидоры с луком — и даже постный ужин становится ароматным и сытным.