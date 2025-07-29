Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
29 июля 2025 в 17:38

Конфеты грильяж из орехов — попробуйте этот десерт и удивите всех сразу!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Французский грильяж — ореховый десерт с хрустящей текстурой и шоколадной глазурью.

Ингредиенты

  • Грецкие орехи — 1 стакан
  • Фундук — 0,5 стакана
  • Арахис — 0,5 стакана
  • Сахарная пудра — 100 г
  • Сок лимона — 2 ст. л.
  • Сливочное масло — 120 г
  • Какао-масло — 20 г
  • Какао-порошок — 80 г
  • Вода — 1 ст. л.

Пошаговый рецепт

  1. В кастрюлю насыпьте 80 г сахарной пудры и добавьте сок лимона.
  2. Добавьте 100 г сливочного масла и подогревайте на минимальном огне, помешивая.
  3. Доведите массу до кипения, непрерывно мешая, затем снимите с огня.
  4. Промойте и просушите орехи — грецкие, фундук и арахис.
  5. Обжарьте орехи на сковороде 5–7 минут, постоянно помешивая.
  6. Остудите орехи, измельчите их скалкой или в блендере, оставив небольшие кусочки.
  7. Перемешайте орехи с сахарной массой, охладите 15 минут.
  8. Для шоколада соедините 20 г сахарной пудры, 20 г какао-масла и 20 г сливочного масла, добавьте воду и растопите на водяной бане.
  9. Добавьте какао-порошок, продолжайте нагревать до однородного состояния.
  10. Сформируйте из ореховой массы конфеты на доске с калькой, охладите 15 минут.
  11. Обмакните конфеты в шоколад, выложите обратно и охладите еще 20 минут. Можно оставить часть конфет без шоколада или обвалять в сахарной пудре.

Готовые конфеты грильяж порадуют вас насыщенным вкусом и нежным хрустом.

Когда обычная каша уже не радует, я иду на маленькие хитрости. Добавляю к гречке поджаренные помидоры с луком — и даже постный ужин становится ароматным и сытным.

рецепты
еда
кулинария
блюда
Валерия Мартынович
В. Мартынович
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Вооруженные люди захватили директора ведущего телеканала в Конго
Оценена эффективность применения безэкипажных катеров против авианосцев
В Совфеде признали пробелы в защите персональных данных россиян
Пенсионерам напомнили о льготах по оплате коммунальных услуг
Минтранс раскрыл, что происходит с «Аэрофлотом» после хакерской атаки
Велосипедист сбил школьницу и залил ее перцовым баллончиком
Контрабандиста задержали в аэропорту со 140 рептилиями
Россиянин пытался поджечь офис банка «коктейлем Молотова»
Что можно вырастить из косточки в домашних условиях?
Жители Астрахани подали полсотни заявлений на выплаты после обрушения дома
ЦБ впервые за три месяца повысил курс доллара в России
Кадышева бьется за деньги Пугачевой: названа самая богатая певица России
МВД России успокоило владельцев праворульных автомобилей
Трамп сделал резонансное заявление во время открытия гольф-клуба
В деле о нарколаборатории в Тульской области нашли украинский след
Президент Киргизии запретил порно
Лечо с рисом — сытное блюдо в банке без лишних хлопот
«Здесь не может быть компромиссов»: в ЕС надавили на Киев в одном вопросе
Американист предвидел новый тренд в США из-за проблем со здоровьем Трампа
Ушла из жизни автор названия для обруча Hula-Hoop
Дальше
Самое популярное
Царское варенье из крыжовника: рецепт из эпохи Екатерины Великой
Общество

Царское варенье из крыжовника: рецепт из эпохи Екатерины Великой

Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов
Россия

Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов

Всего 65 ккал на 100 г: диетические кабачковые оладьи без муки и масла
Общество

Всего 65 ккал на 100 г: диетические кабачковые оладьи без муки и масла

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.