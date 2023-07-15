Концерты на Синей сцене и визит шеф-повара Ивлева: в Москве начался VK Fest

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фестиваль VK Fest, Константин Ивлев

В Москве стартовал двухдневный фестиваль VK Fest, обещающий стать крупнейшим музыкальным событием года. Гостей фестиваля ждут выступления известных артистов, творческие и спортивные мастер-классы и другие мероприятия. Фестиваль уже покорил Дальний Восток, стал главным развлекательным событием года в Сибири и порадовал масштабной программой Санкт-Петербург.

VK Fest ранее был назван самым известным фестивалем России: по данным опроса исследовательской компании OMI, около 60% россиян знали об этом фестивале, еще 29% когда-либо были на нем. Среди участников фестиваля в Москве значатся Баста, JONY, ANNA ASTI, HammAli & Navai, «Иванушки International», GAYAZOV$ BROTHER$, МОТ, Big Baby Tape, Markul, Boulevard Depo, LOVV66 и другие известные исполнители.

Фото с фестиваля VK Fest в Москве — в галерее NEWS.ru.