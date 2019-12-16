https://static.news.ru/photo/9bc652ae-202c-11ea-946b-fa163e074e61_660.jpg Макс Корж Фото: maxkorzh_official/vk.com

После скандально известного концерта Макса Коржа в Пензе, на котором публика жгла фаеры, а также после сообщений в СМИ о потасовке на его же концерте между фанатами и пожарными губернатор Пензенской области Иван Белозерцев призвал не приглашать в город «таких» исполнителей.

Концерт Коржа, на котором «приезжие фанаты с помощью фаеров устроили огненное шоу», прошёл 6 декабря в Пензе, сообщили в правительстве Пензенской области. Также среди зрителей было множество «агрессивно настроенных футбольных фанатов».

Буквально полыхал открытый огонь в здании, где находилось не менее 5 тысяч человек. Обеспокоенные родители писали мне обращения, показывали видео. Сегодня МЧС и прокуратура проводят проверку, — цитирует Белозерцева пресс-служба правительства.

Глава региона распорядился ужесточить контроль над проведением массовых зрелищ.

Ранее NEWS.ru писал, что драка между пожарными и зрителями на концерте Макса Коржа в Перми попала на видео. Сотрудники МЧС прибыли на мероприятие из-за пожара, начавшегося от принесённых фанатами фаеров.