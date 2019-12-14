https://static.news.ru/photo/89a83fb0-1f0f-11ea-9f0c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Макс Корж/vk.com

Драка между пожарными и зрителями на концерте Макса Коржа в Перми попала на видео. Сотрудники МЧС прибыли на мероприятие из-за пожара, начавшегося от принесённых фанатами фаеров.

Поклонники музыканта стали мешать тушению огня и отобрали пожарный рукав. После этого в ситуацию вмешалась охрана и полиция. На кадрах видно, как специалисты экстренной службы заливают водой оставшиеся горящие участки, а вместе с ними и продолжающих драться фанатов.

11 декабря болельщики французского «Лиона» повздорили с футболистами команды после окончания матча 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Лейпцигом» (2:2). Один из болельщиков «Лиона» после матча выбежал на поле с баннером, на котором были изображены осёл и призыв «убираться из команды», обращённый к защитнику клуба Марсело. Капитан «Лиона» Мемфис Депай подбежал к болельщику и попытался отобрать у него баннер, но не смог этого сделать. Затем на поле выбежали другие болельщики французского клуба. Сотрудникам службы безопасности стадиона удалось предотвратить драку, писал NEWS.ru.