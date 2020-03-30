https://static.news.ru/photo/d606acec-724e-11ea-9a1a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российское правительство внесло изменения в список товаров первой необходимости. Так, из него исключены смартфоны, компьютеры и оптическое оборудование.

Кроме того, список товаров, которыми можно торговать в объявленную нерабочей неделю, получил новое название — «Рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости». Кроме компьютерного, электронного и оптического оборудования из него исключили комплектующие для автомобилей, бытовые приборы, табак, стройматериалы, товары для сада и огорода, печатные СМИ и похоронные принадлежности, передаёт РБК.

В обновлённом списке правительство детализировало моющие и чистящие средства, санитарные изделия, туалетные принадлежности и средства индивидуальной защиты: к ним отнесли санитарно-гигиенические маски, мыло, зубные пасты и щётки, салфетки и антисептики для рук. К категории детских товаров первой необходимости теперь относятся подгузники, пелёнки для новорожденных, шампуни, кремы от опрелостей, соски-пустышки и бутылочки для кормления. Также пополнился перечень видов необходимого топлива — в него добавили сжиженный природный газ.

Ранее NEWS.ru писал о том, что главы субъектов имеют право менять список товаров первой необходимости, утверждённый правительством России в связи с пандемией коронавируса, в зависимости от ситуации в регионе.