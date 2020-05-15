Комплексную информационную систему адвокатуры могут ввести в 2020 году

https://static.news.ru/photo/68ae2e36-a33b-11ea-9a08-fa163e074e61_660.jpg Юрия Пилипенко Фото: Александр Натрускин/РИА Новости

Комплексная информационная система адвокатуры России (КИС АР) может быть введена уже в 2020 году. По словам президента Федеральной палаты адвокатов РФ Юрия Пилипенко, с внедрением электронных технологий адвокатура поднимется на новый качественный уровень.

Первые результаты её ввода в действие планируется получить уже в текущем году, а в дальнейшем КИС АР будет развиваться и пополняться новыми блоками, расширяющими базу цифровизации адвокатуры, — цитирует ТАСС Пилипенко.

Как писал NEWS.ru, пилотный проект единого государственного портала правового просвещения и бесплатной юридической помощи будет запущен уже в следующем году. Об этом говорится в письме за подписью министра юстиции РФ Константина Чуйченко. Первоначально опытная эксплуатация нового ресурса планировалась не ранее 2022 года, а полностью для граждан система должна была заработать лишь в 2023 году. В Совете Федерации считают, что чем быстрее будут созданы все необходимые населению электронные ресурсы, тем проще и эффективнее россияне смогут защищать свои права. Свою помощь в разработке портала предложили и в Федеральной палате адвокатов России.