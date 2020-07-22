Коллеги борющегося с лейкемией Тинькова побрились налысо в его поддержку

https://static.news.ru/photo/af6b16ec-cbc0-11ea-b509-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Миллиардер и основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков потерял волосы в ходе лечения от сложного онкологического заболевания — лейкемии. Некоторые его сотрудники в знак поддержки тоже обрили головы.

52-летнего Тинькова тронул такой поступок и он поделился фотографиями своих коллег с подписчиками в Instagram и поделился воспоминаниями о первом знакомстве с ними.

Вот такие вещи вот трогают так, что и слов-то нет. Вадим Стассовский пришёл ко мне на работу студентом в Питере в 1994 году, встретил там Ольгу, и мы до сих пор дружим, и Вадим работает в банке, — рассказал предприниматель.

Он признался, что в его непростой ситуации ему приятна поддержка коллег и подписчиков и благодаря ей он достаточно легко проходит период восстановления после пересадки костного мозга.

Я прочёл все ваши 15000 комментов и просмотрел сотни видео и е-мейлы поддержки. Как круто... Это очень трогает, и, на позитивных вибрациях, я очень хорошо прохожу пока посттрансплантационный период. Это всё благодаря вам и, конечно, Господу Богу. Всё будет хорошо, — написал Тиньков.

Врачи диагностировали у бизнесмена острую лейкемию в октябре 2019 года. Публичное заявление об этом он сделал 6 марта.

Как писал NEWS.ru ранее, суд Лондона перенёс на 31 июля рассмотрение дела об экстрадиции Олега Тинькова в США. Оно должно было состояться 13 июля. Американские власти обвиняют Олега Тинькова в сокрытии активов в размере $1 млрд при отказе от гражданства США. Банкиру грозит до шести лет тюрьмы.