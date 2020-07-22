Коллеги борющегося с лейкемией Тинькова побрились налысо в его поддержку

Миллиардер и основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков потерял волосы в ходе лечения от сложного онкологического заболевания — лейкемии. Некоторые его сотрудники в знак поддержки тоже обрили головы.
52-летнего Тинькова тронул такой поступок и он поделился фотографиями своих коллег с подписчиками в Instagram и поделился воспоминаниями о первом знакомстве с ними.
Вот такие вещи вот трогают так, что и слов-то нет. Вадим Стассовский пришёл ко мне на работу студентом в Питере в 1994 году, встретил там Ольгу, и мы до сих пор дружим, и Вадим работает в банке, — рассказал предприниматель.
Он признался, что в его непростой ситуации ему приятна поддержка коллег и подписчиков и благодаря ей он достаточно легко проходит период восстановления после пересадки костного мозга.
Я прочёл все ваши 15000 комментов и просмотрел сотни видео и е-мейлы поддержки. Как круто... Это очень трогает, и, на позитивных вибрациях, я очень хорошо прохожу пока посттрансплантационный период. Это всё благодаря вам и, конечно, Господу Богу. Всё будет хорошо, — написал Тиньков.
Врачи диагностировали у бизнесмена острую лейкемию в октябре 2019 года. Публичное заявление об этом он сделал 6 марта.
Как писал NEWS.ru ранее, суд Лондона перенёс на 31 июля рассмотрение дела об экстрадиции Олега Тинькова в США. Оно должно было состояться 13 июля. Американские власти обвиняют Олега Тинькова в сокрытии активов в размере $1 млрд при отказе от гражданства США. Банкиру грозит до шести лет тюрьмы.
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