Количество фейковой информации выросло в десять раз во время пандемии

https://static.news.ru/photo/85e6ad68-a96a-11ea-b983-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Во время пандемии коронавирусной инфекции нового типа более чем в десять раз выросло количество недостоверной информации, распространяемой в Сети. Об этом журналистам сообщили представители пресс-службы Генеральной прокуратуры России.

В надзорном ведомстве отметили, что за прошедшие пять месяцев 2020 года отмечен рост количества недостоверных сведений, которые носят общественно значимый характер. По словам представителей Генпрокуратуры, данная тенденция связана именно с угрозой распространения коронавируса.

В Роскомнадзор направлено 180 требований об ограничении доступа к интернет-ресурсам, из которых 120 — для блокировки недостоверной общественно значимой информации о COVID-19. За весь 2019 год лишь 12 требований из 134 касались фейков, — приводит ТАСС сообщение от сотрудников Генпрокуратуры.

Как ранее писал NEWS.ru, Организация Объединённых Наций запустилаинициативу по борьбе с дезинформацией о коронавирусе. Планируется увеличивать объём и охват проверенной информации.

Начинание получило название «Проверено». По данным организации, фейки распространяются в Интернете, мессенджерах и личных беседах.