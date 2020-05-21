ООН начала бороться с дезинформацией о коронавирусе

https://static.news.ru/photo/270174a2-9b84-11ea-80b8-fa163e074e61_660.jpg Антониу Гутерриш Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Организация Объединённых Наций запустила инициативу по борьбе с дезинформацией о коронавирусе. Планируется увеличивать объём и охват проверенной информации.

Начинание получило название «Проверено», передаёт РИА Новости.

По данным организации, фейки распространяются в Интернете, мессенджерах и личных беседах. Их авторы используют продуманные методы распространения и создания информации, уверен глава ООН Антониу Гутерриш.

Чтобы противостоять этому, учёным и таким учреждениям, как ООН, необходимо донести до людей точную информацию, которой они могут доверять, — подчеркнул он.

Информация будет предоставлена по трём темам: наука, решения и солидарность. Первый раздел будет давать информацию о спасении жизней, второй — призывы к поддержке пострадавших, третий — данные о содействии и глобальном сотрудничестве.

Руководить проектом будет департамент глобальных коммуникаций организации.

Ранее, как писал NEWS.ru, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что обвинения со стороны ЕС в адрес России, которая якобы предоставляет неверные сведения по смертности от COVID-19, циничны и в очередной раз демонстрируют попытки властей ЕС отвлечь внимание от проблем в борьбе с вирусом.