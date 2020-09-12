Коэффициент распространения COVID-19 в России повысился до 1,04

https://static.news.ru/photo/73c2ece4-f4d5-11ea-a85c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В среднем по России коэффициент распространения коронавируса 12 сентября составил 1,04. Об этом свидетельствуют результаты подсчётов сведений от федерального оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции.

Так, в Москве, Иркутской и Свердловской областях он равен 1,01. В Ханты-Мансийском автономном округе — 1,03, в Воронежской и Нижегородской областях — 1,05 и 1,06 соответственно. Самый высокий коэффициент распространения вируса в Московской области и Санкт-Петербурге — 1,07.

Из регионов, входящих в первую десятку по уровню заболеваемости, коэффициент ниже единицы только в Красноярском крае — 0,96, сообщает ТАСС.

Коэффициент показывает, сколько человек в среднем успевает заразить инфицированный до того, как будет изолирован. Регионы, где показатель равен единице или меньше единицы, как следует из рекомендаций Роспотребнадзора, при выполнении определённых условий могут смягчать ранее введённые ограничения. Если же коэффициент составляет 0,8 и менее, это даёт право перейти ко второму этапу, а при значении 0,5 и ниже — к третьему.

Согласно последним данным, в России зафиксировано 1,057 млн случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели 873,5 тысячи пациентов, умерли 18,4 тысячи.

Как писал NEWS.ru, в Кремле заявили, что наблюдаемый в настоящее время рост числа случаев COVID-19 является естественным, поскольку многие вернулись из поездок и начался учебный процесс. Там также отметили, что второй волны коронавируса в РФ пока нет, но медики к ней готовы.