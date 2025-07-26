Клумба без забот: растет сама, а выглядит как картинка

Клумба без забот: растет сама, а выглядит как картинка

Цветник может быть красивым и при этом не требовать много времени. Главное — правильно выбрать растения и продумать композицию.

Для клумбы без хлопот подойдут многолетники с разными сроками цветения — герань, эхинацея, хоста, астильба. Они не нуждаются в частом поливе и пересадке. Лучше избегать сложных форм и выбирать устойчивые к засухе культуры. Почвопокровные растения закроют землю и вытеснят сорняки. Слой мульчи поможет удержать влагу и сократит количество прополок. А если добавить декоративные элементы — камни, коряги, фигурки, — клумба будет выглядеть ухоженной без лишнего ухода.

Правильная клумба радует глаз и не требует каждодневного труда.

Ранее сообщалось, что обычный аспаркам из аптеки может стать лучшим удобрением для ваших растений. Это средство содержит калий и магний — именно то, что нужно для яркого цветения.