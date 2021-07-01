Климатолог рассказал, как «успокоить» погоду в РФ

Директор программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Алексей Кокорин заявил, что жара с рекордной температурой, а затем ливни с локальными наводнениями являются признаками «нервничающего» климата. Это происходит из-за глобального потепления, связанного с деятельностью человека, отметил он в беседе с радио Sputnik.

Усиления парникового эффекта примерно на пять процентов оказалось недостаточно, чтобы потеплело на пять градусов, но достаточно, чтобы раскачать климат, — отметил климатолог.

Он добавил, что есть способ успокоить климатическую систему, но на это уйдёт много десятилетий или даже несколько столетий. Пока же можно не раскачать климатические качели ещё больше. Чтобы остановить их на удовлетворительном уровне, потребуется снизить выбросы парниковых газов.

Ранее стало известно, что в настоящее время в РФ едва ли возможно повторение ситуации лета 2010 года, когда жара пришла из Поволжья в европейскую часть России и оставалась там долгое время. Нынешний блокирующий циклон не столь силён, как 11 лет назад. Об этом сообщил старший научный сотрудник Института физики атмосферы РАН Александр Чернокульский.