Климатолог предрек исчезновение вечной мерзлоты в России Климатолог Киселев предрек исчезновение вечной мерзлоты в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Быстрый рост уровня углекислого газа и метана в атмосфере может привести к ряду экологических проблем в России, в том числе к исчезновению вечной мерзлоты, предрек старший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев. Он рассказал «Радио 1», что в результате исчезновения вечной мерзлоты возникнет опасность деформации уже построенных объектов.

Для России в целом будет наиболее опасна деградация вечной мерзлоты вследствие потепления. Например, то, что уже построено, подвергается повышенной опасности аварий, деформации. Если строить что-то новое, например, для обеспечения Северного морского пути, то надо учитывать, что вечная мерзлота окажется не вечной, — пояснил климатолог.

Кроме того, в будущем Санкт-Петербург может быть затоплен, если проблема с ускоренной концентрацией парниковых газов не будет решена. По словам Киселева, для предотвращения опасной ситуации нужно изменить традиционные средства добычи энергоресурсов, при этом проблему нельзя решить быстро. Климатолог отметил, что необходимо сокращать выбросы парниковых газов, а традиционные средства добычи энергии заменять на экологически чистые.

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