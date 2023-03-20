Фермер: Польша загрязняет Балтийское море Фермер Руденко: польское сельское хозяйство загрязняет Балтийское море

Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Порт Гданьск, Польша

Польша почти в одиночку загрязнила Балтийское море до такой степени, что его часть уже умерла, сообщает ФБА «Экономика Сегодня» со ссылкой на фермера Ирину Руденко. По ее словам, токсичные химикаты, которыми в стране обрабатываются поля, с талыми водами стекают в море. Эксперт отметила, что во многих странах Европы сельское хозяйство в плане экологии организовано хуже, чем в России.

Польша практически одна загрязняет Балтийский регион, Балтийское море теми химикатами, которыми обрабатывают поля <...> Они 30 раз за сезон обрабатывают свои яблоки, естественно, это все с талыми водами стекает в Балтийское море, и там целая огромная территория, где часть Балтийского моря уже умерла, — уточнила Руденко.

Фермер добавила, что в Швеции, которая уделяет особое внимание экологии, дела обстоят не лучше. Она рассказала, что шведы были в шоке, когда узнали, что в доме каждого российского фермера есть локальная канализация. Эксперт пояснила, что в этой стране стоки с дач, которые находятся рядом с берегом, стекают прямо в Балтийское море.

Военный эксперт Андрей Марочко ранее рассказал, что Артемовск находится на грани экологической катастрофы. По его словам, разлив водоемов к западу от города привел к тому, что в воду попадают канализационные массы с отходами человеческой жизнедеятельности. Из-за этого создается угроза попадания токсичных веществ в грунтовые воды, уточнил специалист.