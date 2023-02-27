Военный эксперт: Артемовск близок к экологической катастрофе Военный эксперт Марочко: Артемовск близок к экологической катастрофе

Фото: Matthew Hatcher/Keystone Press Agency/Global Look Press

Артемовск находится на грани экологической катастрофы, рассказал «Радио 1» военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, разлив водоемов к западу от города привел к тому, что в воду попадают канализационные массы с отходами человеческой жизнедеятельности. Создается угроза попадания токсичных веществ в грунтовые воды, уточнил специалист.

В воду попадают канализационные массы. Подтапливаются и те районы, в которых находятся тела украинских военных. Наряду с плюсовой температурой это все может попасть в грунтовые воды, а также в те водоемы, где местные жители набирают питьевую воду, — объяснил Марочко.

Военный эксперт отметил, что на разлив водоемов повлияла плюсовая погода, которая установилась в Артемовске. Помимо того, в районе города сейчас идут дожди, добавил он.

Ранее сообщалось, что украинские военные подорвали дамбу Северного ставка в черте Артемовска. Вода затопила ряд улиц в городе, в ближайшее время затопление города не прекратится и воды будет больше.

До этого член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что Киев должен прекратить блокировать Каховское водохранилище. По его словам, необходимо восстановить водный баланс водохранилища, иначе игнорирование снижения уровня воды может привести к экологической катастрофе