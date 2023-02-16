Рогов потребовал от Киева прекратить блокировать Каховское водохранилище

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов потребовал, чтобы официальный Киев прекратил блокировать Каховское водохранилище. По его словам, Украина должна восстановить водный баланс, передает РИА Новости. Рогов подчеркнул, что мировая общественность на действия правительства Владимира Зеленского никак не реагирует.

Киевский режим продолжает играть в опасные игры вокруг Запорожской АЭС, теперь уже блокируя подачу воды с гидроэлектростанций, находящихся выше по течению, включая Днепровскую, Среднеднепровскую, Каневскую и Киевскую. Как минимум каскад из четырех ГЭС сейчас не сбрасывает воду. Режиму Зеленского пора прекратить это безумие, — сказал член совета региональной администрации.

Рогов предупредил, что при снижении уровня воды местная фауна может оказаться под угрозой экологической катастрофы. Кроме того, речь идет о сохранении безопасности работы самой АЭС. Рогов призвал МАГАТЭ и иные организации «действовать на упреждение, чтобы остановить Киев».

Еще в январе врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что угрозы прорыва плотины с затоплением низовьев Днепра больше нет. По его словам, Каховскую ГЭС сумели надежно защитить от риска разрушения из-за украинских обстрелов.

До этого президент украинского «Энергоатома» Петр Котин заявил, что Украине необходимо попытаться силой вернуть себе контроль над Запорожской АЭС. По его словам, создание зоны безопасности на станции не представляется реалистичным.