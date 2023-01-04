На Украине призвали силой вернуть контроль над Запорожской АЭС Глава украинского «Энергоатома» Котин: Киев должен силой вернуть Запорожскую АЭС

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Запорожская АЭС в Энергодаре

Президент украинского «Энергоатома» Петр Котин в интервью Bloomberg заявил, что Украине необходимо попытаться силой вернуть себе контроль над Запорожской АЭС. По его словам, создание зоны безопасности на станции не представляется реалистичным.

Мы не думаем, что это реалистично. Новый год, а эта зона безопасности не создана, — сказал Котин.

В комментарии для Reuters он призвал ООН направить на станцию миротворцев, игнорируя отсутствие соглашения с Россией. Если же Москва наложит вето на такое решение, это покажет общественности ее намерения, считает украинский представитель.

Заместитель главы МИД России Михаил Галузин ранее заявил, что последствия действий Украины, которая подвергает опасности Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС), могут быть катастрофическими. При этом Москва старается свести к нулю риски аварии на атомном объекте, отметил он.

До этого Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило, что готовится разместить постоянные миссии экспертов по ядерной безопасности на всех действующих украинских АЭС, а также в зоне Чернобыльской АЭС.