Каховскую ГЭС защитили от украинских обстрелов Врио главы Херсонской области Сальдо заявил, что Каховскую ГЭС защитили от обстрелов

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Каховская ГЭС

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что угрозы прорыва платины с затоплением низовьев Днепра больше нет, передает РИА Новости. По его словам, Каховскую ГЭС сумели надежно защитить от риска разрушения из-за украинских обстрелов.

Даже маловероятной угрозы разрушения станции или прорыва плотины с затоплением низовьев Днепра и обмелением Каховского водохранилища нет, — отметил Сальдо.

Сальдо также отметил, что на ГЭС, которая находится на линии боевого соприкосновения, работают сменные бригады.

Ранее президент украинского «Энергоатома» Петр Котин заявил, что Украине необходимо попытаться силой вернуть себе контроль над Запорожской АЭС. По его словам, создание зоны безопасности на станции не представляется реалистичным. Котин призвал ООН направить на станцию миротворцев, игнорируя отсутствие соглашения с Россией. Если же Москва наложит вето на такое решение, это покажет общественности ее намерения, считает украинский представитель.

С 10 октября Вооруженные силы России наносят удары по украинской критической инфраструктуре. Последняя крупная атака по энергообъектам Украины произошла 23 ноября. О взрывах сообщали власти Киева, Львова, Кривого Рога, Киевской, Винницкой, Хмельницкой, Ровненской и других областей Украины.

Тогда в «Укрэнерго» заявили, что во всех регионах страны введены аварийные отключения электроэнергии. По данным Минэнерго страны, большая часть украинских электростанций приостановила работу. Все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС были временно обесточены.