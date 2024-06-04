Болоньезе — это сытный томатный соус с фаршем родом из Италии. Его подают с пастой, а также добавляют в лазанью. Рассказываем, как приготовить болоньезе по рецепту итальянских поваров.
Состав
- фарш мясной — 400 г;
- лук — 1 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- сельдерей — 1 стебель;
- чеснок — 1 зубчик;
- томатная паста — 1,5 ст. л.;
- вино красное сухое — 100 мл;
- оливковое масло — 2 ст. л. для жарки;
- соль, перец — по вкусу.
Способ приготовления
Нашинкуйте очищенные лук, чеснок, морковь и сельдерей. Смешайте в сковороде и обжаривайте в масле до золотистости (10 минут).
Усильте огонь и всыпьте к ингредиентам фарш. Жарьте, помешивая, примерно 7–10 минут.
Влейте к ингредиентам вино. Оно должно вскипеть и выпариться без остатка (потребуется около 5 минут).
Доложите томатную пасту, всыпьте специи и, смешав, доведите до кипения. Затем накройте крышкой и варите два часа на небольшом огне. Периодически помешивайте. Если соус получается слишком густым, долейте немного теплой воды.
Горячий ароматный соус болоньезе готов!
Ранее мы поделились классическим рецептом лазаньи.
Читайте также:
Паста с говядиной в томатном соусе: простой рецепт спагетти по-итальянски
Очень простой и быстрый рецепт макарон по-флотски
Простой рецепт салата Цезарь с курицей: быстро и очень легко
Классический рецепт густого мексиканского супа чили кон карне
Французский луковый суп: пошаговый рецепт супа как в ресторане