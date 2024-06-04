Классический рецепт соуса болоньезе: идеально подходит к пасте

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Соус болоньезе

Болоньезе — это сытный томатный соус с фаршем родом из Италии. Его подают с пастой, а также добавляют в лазанью. Рассказываем, как приготовить болоньезе по рецепту итальянских поваров.

Состав

фарш мясной — 400 г;

лук — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

сельдерей — 1 стебель;

чеснок — 1 зубчик;

томатная паста — 1,5 ст. л.;

вино красное сухое — 100 мл;

оливковое масло — 2 ст. л. для жарки;

соль, перец — по вкусу.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru Рецепт соуса болоньезе

Способ приготовления

Нашинкуйте очищенные лук, чеснок, морковь и сельдерей. Смешайте в сковороде и обжаривайте в масле до золотистости (10 минут).

Усильте огонь и всыпьте к ингредиентам фарш. Жарьте, помешивая, примерно 7–10 минут.

Влейте к ингредиентам вино. Оно должно вскипеть и выпариться без остатка (потребуется около 5 минут).

Доложите томатную пасту, всыпьте специи и, смешав, доведите до кипения. Затем накройте крышкой и варите два часа на небольшом огне. Периодически помешивайте. Если соус получается слишком густым, долейте немного теплой воды.

Горячий ароматный соус болоньезе готов!

Ранее мы поделились классическим рецептом лазаньи.

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